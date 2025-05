US-Fernsehen

Greg Berlanti verkauft «Stillwater» an Amazon

Fabian Riedner von 29. April 2025, 06:47 Uhr

Außerdem kommt die Serie «Forster Dade» zu Hulu.

Nach Informationen von „Deadline“ und „Variety“ hat Autor Greg Berlanti neue Projekte an Land ziehen können. Berlanti und Carly Wray arbeiten als Autoren und ausführende Produzenten an dem Horror-Thriller «Stillwater», der auf dem gleichnamigen Comic von Chip Zdarsky und Ramon K. Perez basiert. Die Serie soll auf Amazon ausgestrahlt werden.



In der offiziellen Serienbeschreibung heißt es: „Als der Ex-Sträfling Daniel West einen mysteriösen Brief erhält, der ihm Antworten über seine Vergangenheit und ein beträchtliches Erbe in der Kleinstadt Stillwater verspricht, entdeckt er eine Gemeinschaft, in der nichts altert, niemand stirbt und niemand jemals geht“.



Auch «Foster Dade» wurde verkauft, allerdings an Hulu. Berlanti ist Co-Autor zusammen mit Bathsheba Doran. Zunächst wurde eine Pilotfolge in Auftrag gegeben. Das Projekt basiert auf dem Roman „Foster Dade Explores the Cosmos“ von Nash Jenkins, der 2023 veröffentlicht wurde. Der Roman wird aus der Perspektive eines Erzählers erzählt, der in Fosters altes Zimmer im elitären Kennedy-Internat einzieht und einen Skandal untersucht, der den Campus erschüttert hat.

