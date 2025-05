«Diarra From Detroit» erhält neue Folgen

US-Fernsehen

Die Serie kehrt bei BET+ mit neuen Geschichten zurück.

Die BET+-Serie der BET Studioserhält eine zweite Staffel. Das ist eine US-amerikanische Mystery-Dark-Comedy-Drama-Fernsehserie, die von Diarra Kilpatrick entwickelt wurde und deren ausführende Produzenten Kilpatrick und Kenya Barris sind. Die Serie handelt von Kilpatrick, einer geschiedenen Lehrerin, die glaubt, von ihrem Tinder-Date, mit dem sie sich nach einer Trennung getroffen hat, ghostet worden zu sein. Ihre Suche nach dem verschwundenen Mann führt sie in ein altes Geheimnis, das mit der Unterwelt von Detroit zu tun hat.„Nach einer erfolgreichen ersten Staffel, die schnell zu einem Favoriten bei Fans und Kritikern wurde, freut sich BET Studios, «Diarra From Detroit» für die zweite Staffel zurück zu BET+ zu bringen“, sagte Aisha Summers Burke, Executive Vice President und General Manager von BET Studios, in einer Erklärung. „Diarras Stimme ist mutig, originell und unverfälscht – genau die Art von Storytelling, die unser Publikum tief bewegt. Das nächste Kapitel erhöht den Einsatz, behält aber den scharfen Witz und das Herz, die die Serie so einzigartig gemacht haben.“„Es war unglaublich zu sehen, wie Fans und Kritiker diese Serie so begeistert aufgenommen haben, und wir freuen uns riesig, mit neuen Folgen zurück zu sein“, sagte Barris. “Die letzte Staffel hat gezeigt, wie unglaublich talentiert Diarra Kilpatrick ist, und ich kann es kaum erwarten, dass alle sehen, was sie und das Team dieses Mal auf Lager haben.“