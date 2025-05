Amazon kauft «Hellvua Boss»

US-Fernsehen

Die Staffeln drei und vier kommen dann exklusiv zu Prime Video.

Prime Video hat auf der LVL UP Expo die Übernahme der äußerst beliebten Webserieaus der Welt von «Hazbin Hotel» bekannt gegeben. «Helluva Boss» wurde für die Staffeln 3 und 4 übernommen. Die ausführende Produzentin Vivienne Medrano hat außerdem einen „First Look“-Vertrag mit Prime Video abgeschlossen. Die Übernahme wurde mit einer speziellen Animation bekannt gegeben, in der die Hauptfiguren von «Hazbin Hotel» und «Helluva Boss» zu sehen sind, und bestätigt erstmals, dass beide Serien im selben Hellaverse-Universum spielen.Im Rahmen dieses einzigartigen Deals werden die ersten beiden Staffeln von «Helluva Boss» im Herbst auf Prime Video erscheinen, während die Episoden weiterhin auf YouTube verfügbar sein werden. Die folgenden Staffeln werden exklusiv auf Prime Video zu sehen sein.„Ich bin Prime Video sehr dankbar für die kontinuierliche Unterstützung unserer Arbeit an «Hazbin Hotel» und dafür, dass unser Team bei Spindlehorse The Hellaverse durch «Helluva Boss» erweitern kann“, so Vivienne Medrano, ausführende Produzentin und Schöpferin der Serien. „Ich bin SO gespannt, was das für den weiteren Aufstieg der Indie-Animation bedeutet! Es ist ein Traum, diese Geschichten erzählen zu können, und ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, was wir geplant haben!“