«Sheriff Country»: Matt Lauria ist dabei

US-Fernsehen

Der frühere «CSI: Vegas»-Star hat eine neuen Kontrakt unterzeichnet.

Matt Lauria, ehemals Teil der Serie «CSI: Vegas», bleibt bei CBS und wird in dem «Fire Country»-Spin-offmitwirken. Bereits im Mai letzten Jahres wurde Morena Baccarin für die Serie verpflichtet. Lauria wird Mickeys langjährigen Partner Boone spielen, der als „intelligenter, zäher und fähiger Hilfssheriff“ mit einer anderen Art der Strafverfolgung beschrieben wird, da er aus Oakland stammt.In der offiziellen Filmbeschreibung heißt es: "Der aufrechte Sheriff Mickey Fox (Baccarin), die Stiefschwester von Cal Fire-Abteilungsleiterin Sharon Leone (Diane Farr aus Fire Country), ermittelt in den Straßen der Kleinstadt Edgewater, während sie sich mit ihrem vorbestraften Vater (W. Earl Brown) und einem mysteriösen Vorfall um ihre eigensinnige Tochter herum herumschlägt". Christopher Gorham und Michele Weaver sind ebenfalls mit von der Partie.«Sheriff Country» begann als Backdoor-Pilotfilm, in dem Mickey in der Episode „Alert the Sheriff" der zweiten Staffel von «Fire Country» eingeführt wurde. Sie wiederholte diese Rolle in einer Episode der dritten Staffel der Serie, die derzeit ausgestrahlt wird. Die erste Folge des Spin-offs wird von Tony Phelan und Joan Rater geschrieben, die Story stammt von Phelan, Rater und Max Thieriot. Ausführende Produzenten sind Thieriot, Phelan, Rater sowie Jerry Bruckheimer und Kristie-Anne Reed für Jerry Bruckheimer TV. Die Serie wird von CBS Studios produziert.