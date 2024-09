Drag-Show «Were Here» endet

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender HBO stellt die Show nach der vierten Staffel ein.

Der Fernsehsender HBO beendet die Drag-Show. Die Sendung feierte am 23. April 2020 ihre Premiere und dokumentiert Drag-Queens, die durch die Vereinigten Staaten reisen, um Einwohner von Kleinstädten für die Teilnahme an einmaligen Drag-Shows zu gewinnen.„Obwohl die aktuelle Staffel unserer Show zu Ende gegangen ist, hat die Botschaft von «We're Here», nämlich Liebe und Akzeptanz, bereits einen bleibenden Eindruck bei 2SLGBTQIA+ Menschen im ganzen Land hinterlassen“, sagten die Mitschöpfer der Serie, Johnnie Ingram und Stephen Warren, am Freitagmorgen in einem Statement. „Die Schaffung von «We're Here» war ein wahrgewordener Traum und unsere Herzen sind übervoll mit Liebe. Wir sind HBO dankbar, dass sie uns diese Möglichkeit gegeben haben, unseren kämpferischen Drag-Müttern und der Drag-Community, unserem Produktionsteam bei IPC und all denen, die ihre Herzen und Geschichten mit uns geteilt haben.“„Wir sind stolz darauf, vier Peabody-, Critics-Choice-, GLAAD- und Television-Academy-Preisträger-Staffeln zu hinterlassen, die äußerst unterhaltsam und aufschlussreich sind und jedem Hoffnung geben, der darum kämpft, seine Wahrheit zu leben“, so die beiden.