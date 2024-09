Netflix verlängert «Dinner Time Live»

US-Fernsehen

Ab 8. Oktober wird die Show fortgesetzt. Die neuen Folgen kommen erneut live.

Netflix hat die Verlängerung vonfür eine zweite Staffel mit Episoden zum Thema Urlaub bekannt gegeben, die ab Dienstag, den 8. Oktober um 19.00 Uhr Ostküstenzeit wöchentlich live auf Netflix ausgestrahlt wird.Chefkoch David Chang sagt: „99% aller Kochsendungen im Fernsehen und in den sozialen Medien sind eine Lüge“, und er ist bereit, der Welt zu zeigen, wie es wirklich gemacht wird, und er macht das alles live! Seien Sie dabei, wenn David persönlich in seiner Küche in der Innenstadt von Los Angeles für seine prominenten Freunde kocht. Es ist ein VIP-Erlebnis, bei dem sich das Essen, die Missgeschicke und die Gespräche in Echtzeit abspielen. Kein Austausch von Lebensmitteln, keine Food-Stylisten, nur echte kulinarische Geheimnisse und Rezepte von einem weltberühmten Koch, der live kocht!Die Produktionsfirmen Majordomo Media und Den of Thieves stellen neun Folgen her. Die ausführenden Produzenten sind David Chang, Chris Ying, Christopher Chen, Noelle Cornelio, Showrunner Brandon Monk, Jesse Ignatovic, Evan Prager und Jared Morell.