Comeback mit Bestwerten! «Julia Leischik sucht» ist mit neuen Folgen zurück

Bereits den Sommer über begeisterte «Julia Leischik sucht» mit exzellenten Zuschauerzahlen - und Wiederholungen. Jetzt gibt es neue Folgen!

Sat.1 gelingt mit diesem Comeback der ganz große Sprung am Sonntag! Wer auch nur entfernt die TV-Quoten und Meldungen den Sommer über verfolgt hat, weiß, dassexzellente Sonntag-Vorabende ablieferte. Und das stets mit Wiederholungen, wie auch Sat.1 gegenüber dieser Redaktion zwischendurch verdeutlichen wollte. Was in den warmen Monaten schon gut lief, feiert mit dem Comeback nun neue Bestwerte. Gestern ging man mit der Show in die beeindruckende 16. Staffel - und mit 2,24 Millionen Zuschauern landet der Bällchsender ganz sanft auf Platz eins der Reichweiten-Tabelle.Hinzu kommen überzeugende 10,6 Prozent am TV-Markt und gleichermaßen schöne 10,4 Prozent am Zielgruppen-Markt. Hierzu benötigt es 0,43 Millionen Umworbene, ebenfalls ein Wert aus den Top-10 des privaten Zielgruppen-Vergleichs. Somit bleibt es spannend, ob Sat.1 mit «Julia Leischik sucht» die starken Werte halten kann. Neben dem 19 Uhr-Highlight lief es zuvor bei Sat.1 nicht unbedingt grandios. Die Wiederholung von «Das große Backen» geht mit 0,65 Millionen Zuschauern 0,18 Millionen Umworbenen in Ordnung, 4,6 und 7,0 Prozent sind keinesfalls schlecht.Am Abend entscheidet sich der Sender für einen Spielfilm, «Aquaman» ► bringt den Abend mit 1,54 Millionen Zuschauern mehr als nur gut durch die Primetime, 6,7 Prozent werden am Markt gemessen. Die Zielgruppe bleibt mit 0,56 Millionen Werberelevanten im zweistelligen Bereich, 10,7 Prozent sind drin.