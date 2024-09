«Der Geier» startet vorbildlich

Quotennews

Am späten Abend enttäuschte der Spielfilm «Der Geier» im ZDF.

Philipp Hochmair spielt den Lukas Geier und der «Blind ermittelt»-Star hat offenbar eine große Fangemeinde. Die Premiere der Regiearbeit von Christian Werner erreichte am Montagabend um 20.15 Uhr 5,74 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei starken 23,2 Prozent. Auch bei den Jungen lief es mit 0,37 Millionen und 7,2 Prozent gut.Das halbstündigeverbuchte im Anschluss 3,92 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sank auf 18,1 Prozent. Bei den Jungen waren es 0,45 Millionen, der Marktanteil stieg auf 9,5 Prozent. Ab 22.15 Uhr stand Christopher Nolans Spielfilmauf dem Programm, der im ZDF allerdings nicht wirklich überzeugen konnte. Lediglich 1,29 Millionen Menschen schalteten ein, was 11,3 Prozent entsprach. Auch beim jungen Publikum ging das Interesse auf 0,14 Millionen und 5,9 Prozent zurück.Stark präsentierte sich am Vorabend, das um 19.00 Uhr auf 3,17 Millionen Zuschauer kam. Der Marktanteil lag bei 16,5 Prozent. Bei den Jungen waren es 0,27 Millionen, was einem Marktanteil von 8,9 Prozent entspricht. Zwischen 19.20 und 19.40 Uhr gab es noch ein, das weitere 2,82 Millionen Zuschauer informierte. Der Marktanteil sank allerdings auf mäßige 14,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,24 Millionen Zuschauer gemessen, was einem Marktanteil von 7,6 Prozent entspricht.