Pinar Atalay lädt Kanzlerkandidat Merz ein

TV-News

Der designierte Kanzlerkandidat der Union ist am Abend bei RTL zu Gast.

Der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende Hendrik Wüst will sich auf sein Bundesland konzentrieren, der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder zog am Dienstagmittag seine mögliche Kandidatur zurück. Damit wird im kommenden Jahr der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz den Amtsinhaber Olaf Scholz (SPD) herausfordern.Im Juli hatte das Kabinett Scholz den 28. September 2025 als Termin empfohlen, Mitte August stimmte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dieser Empfehlung zu. Der 21. Bundestag wird demnach Ende September 2025 gewählt. Die SPD kommt derzeit auf rund 14 Prozent, die Grünen auf zehn Prozent, die FDP würde mit viereinhalb Prozent den Einzug ins Parlament verpassen. Die Union wäre nach aktuellen Prognosen mit 33 Prozent so stark wie die gesamte Ampel zu dritt.Am Dienstagabend strahlt RTL «Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare» aus. Zwischen 22.15 und 22.35 Uhr läuftmit Pinar Atalay. Die Moderatorin begrüßt Kanzlerkandidat Friedrich Merz, der sich den Fragen der ehemaligen «Tagesthemen»-Moderatoren stellt.