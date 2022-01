Maximilian Baumann wird der Schweizer Roland Trettl

Schweiz

Der Streamingdienst oneplus nimmt bereits ab Mitte Februar eine eigene Version der Kuppelshow ins Programm.

In Deutschland sind die Formate «First Dates – Ein Tisch für Zwei» und «Hotel First Dates» sehr beliebt. Sternekoch Roland Trettl mimt seit Jahren den Gastgeber, der einsame Herzen zusammenbringen möchte. Während am Produktionsort Köln kein Ende der täglichen Sendung abzusehen ist, fangen die schweizerischen Kollegen erst einmal an.Der Schweizer Kameramann, Radio- und Fernsehmoderator Maximilian Baumann übernimmt in der Adaption die Rolle des Gastgebers. Der Streamingdienst von CH Media Entertainment hat insgesamt 200 Singles gecastet, die nach der großen Liebe – und ein Abendessen – suchen.wird ab Mittwoch, den 19. Januar 2022, bei der Streamingplattform oneplus ausgestrahlt.In den ersten vier Wochen wird es jeweils zwei einstündige Ausgaben geben, danach veröffentlich oneplus eine Episode pro Woche. Insgesamt wurden zunächst zwölf Episoden hergestellt. Die Teilnehmer sind, wie in Deutschland, sehr vielfältig. Der 30-jährige Baumann begrüßt unter anderem die Bündner Journalismus-Praktikantin Chiara (19) oder den 76-jährigen Oldtimer-Fan Noldi, der der älteste Teilnehmer ist.