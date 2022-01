Ist das Disney-Universum noch zu retten?

Quotenmeter.FM

Und wie schlecht war eigentlich «Wonder Woman 1984» wirklich?

Obwohl «Wonder Woman 1984» ein Teil des DC Extrended Universe ist, war die Produktion von Patty Jenkins ein Schuss in den Ofen. Die Warner Bros.-Produktion ist derartig schlecht animiert, was schon beim Betrachten der Trailer auffällt. Da überraschte es auch nicht, dass die Fortsetzung von «Wonder Woman» bei vielen Flop-Listen des Jahres einen der vorderen Plätze belegte.Unterdessen könnte sich die Phase vier des Marvel Cinematic Universe gar nicht unterschiedlicher gestalten. Bei «Black Widow» gab es Probleme mit der Hauptdarstellerin, «Shang-Chi» roch nach China-Anbiederung und «Eternals» von Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao als Halbgar. Der kürzlich erschienene «Spider-Man: No Way Home» ist dagegen ein großer Hit.Denis vonundwird uns hoffentlich noch verraten, ob «Hawkeye» wirklich nur Füllmaterial war und ob «The Book of Boba Fett» bei Disney+ überzeugte.