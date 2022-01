«Der Palast» bleibt erfolgreich

Quotennews

Dennoch konnte man die Auftaktreichweite von über 6,3 Millionen Fernsehzuschauern nicht halten. Im Anschluss sollte ein doppelter Markus Lanz punkten.

Die ZDF-Primetime war am Dienstag zum Niederknien: Bereits um 19.25 Uhr punktete die Serie. Die Episode „Krieg der Sterne“, verfasst von Gerhard Ammelburger, wollten sich 4,62 Millionen Menschen nicht entgehen lassen. Der Marktanteil der Serie mit Dieter Fischer und Sophie Melbinger brachte 16,4 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum fuhr man mäßige 0,33 Millionen Zuschauer ein, sodass man auf 5,4 Prozent kam.Am Montag verzeichnete6,34 Millionen Fernsehzuschauer, Teil zwei der deutsch-deutschen Familiengeschichte in drei Teilen konnte auf diesem Niveau nicht mithalten. Die Produktion mit Svenja Jung, Anja Kling und Luise Belfort sicherte sich nun 6,02 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf fabelhafte 19,6 Prozent. Bei den jungen Zuschauern standen 0,55 Millionen auf dem Papier, sodass man weiterhin tolle 7,2 Prozent verbuchte.wurde um 22.15 Uhr ausgestrahlt. Die Dokumentation, in der Lanz nach New York, San Francisco und Atlanta reiste, wollten sich 2,88 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Der Gesamtmarktanteil belief sich auf 13,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen ergatterte die Produktion 9,8 Prozent. Danach war eine neue Ausgabe seiner Talkshowzu sehen, die 1,77 Millionen Zuschauer erfreute. Der Gesamtmarktanteil belief sich dieses Mal auf 15,2 Prozent, bei den jungen Erwachsenen wurden 9,8 Prozent Marktanteil gezählt.