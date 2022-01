Top-Gastronomen kochen «Am Pass»

TV-News

Der Fernsehsender SR Fernsehen blickt dafür über seine Ländergrenzen hinweg.

Der Fernsehsender SR Fernsehen startet am Samstag, den 8. Januar 2022 um 17.00 Uhr, die Dokumentation. In den sechs 30-minütigen Episoden werden verschiedene Gastronomen aus Deutschland vorgestellt. In der ersten Episode beschäftigt sich das Team mit Clemens Rambichler, der aus Dreis in Rheinland-Pfalz kommt. Er hat Jahre unter Helmut Thieltges gearbeitet.Sieben Tage später trifft sich Christoph Heymann mit Silio del Fabro, der in Saarbrücken kocht und mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde. Der Filmemacher hat an den Stationen im fränkischen Volkach, in Köln, Hannover und Heidelberg jeweils einen Stopp eingelegt. Die saarländische Produktion erzählt in visuell aufwändigen Bildern von den Menschen hinter den Kulissen.Jede Folge porträtiert eine Küchenchefin oder einen Küchenchef oder auch ein Küchenchef-Duo. Was treibt sie an? Was bedeutet Essen für sie? Wie gehen sie mit dem Druck um, der auf ihnen lastet? Welche Risiken müssen sie bereit sein, einzugehen?