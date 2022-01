Auch der zweite «Tatort» des Jahres zeigt sich in Topform

Quotennews

Im Vergleich zum Neujahrestag baute der Sender die Reichweite sogar noch weiter aus.



Dadurch dass auf den Neujahrestag direkt ein Sonntag folgte, sendete das Erste an zwei Tagen hintereinander die beliebte Krimiserie. Derführte nach Dortmund und zeigte das Team Faber und Bönisch bei ihrem 21. Fall. Am Tag zuvor hatte der Krimi keine Schwierigkeiten, «Das Traumschiff» abzuhängen und überzeugte 8,53 Millionen Fernsehende. Zudem fanden 1,41 Millionen Jüngere auf den Sender.Die Freude über die doppelte Dosis an Krimis war groß, denn auch am gestrigen Abend war das Interesse hoch. 9,11 Millionen Fernsehende schalteten ein und setzten sich somit ohne Schwierigkeiten an die Spitze der Tagesrangliste. Im Ersten freute man sich über einen herausragenden Marktanteil von 28,3 Prozent. Die 1,91 Millionen 14- bis 49-Jährigen ergatterten eine überragende Quote von 23,5 Prozent.Im Anschluss setzte der Sender auf Folge drei und vier der sechsteiligen Thrillerserie. Mit 3,30 und später 2,70 Millionen Zuschauern nahm das Interesse gegenüber dem Vortag ein Stück ab. Dennoch lagen die Marktanteile mit guten 12,4 sowie 13,0 Prozent sogar höher als zuletzt. Auch das jüngere Publikum verkleinerte sich auf 0,41 Millionen Menschen und im Anschluss 0,34 Millionen Neugierige. Das Resultat war eine Steigerung von passablen 5,8 auf solide 6,2 Prozent Marktanteil.