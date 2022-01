Gefragte «Rosamunde Pilcher»-Ausgabe im ZDF

Quotennews

Tagsüber punktete der Sender vor allem mit der Trödelshow «Bares für Rares».



Im ZDF sorgte der Liebesfilmfür die beste Reichweite der Filmreihe seit etwa einem Jahr. Mit 5,38 Millionen Zuschauern stieß die Ausgabe auf viel Interesse, so dass der Sender einen hohen Marktanteil von 16,7 Prozent verbuchte. Die 0,51 Millionen Jüngeren landeten bei einer guten Quote von 6,3 Prozent.Mitgab es ab 22.10 Uhr noch einen Kimi, welcher 2,95 Millionen Fernsehende auf dem Sender hielt. Dies entsprach einem überzeugenden Wert von 14,4 Prozent Marktanteil. Die 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen hingegen auf akzeptable 4,6 Prozent zurück. Am Vorabend führte der erste Teil der Reihenach New York ins Jahr 1882 und zeigte, wie es gewesen wäre, wenn man als Deutscher damals dort gelebt hätte. Mit 3,46 Millionen Neugierigen befand sich die Sehbeteiligung hier bei passablen 11,8 Prozent. 0,47 Millionen jüngere Zuschauer verbuchten zudem einen guten Marktanteil von 6,8 Prozent.Ab 11.50 Uhr lief die Trödelshowknapp zweieinhalb Stunden lang. Bei 1,92 Millionen Fernsehenden wurde eine gute Quote von 15,0 Prozent verbucht. Auch die 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbuchten einen überdurchschnittlichen Marktanteil von 6,3 Prozent. Weiter ging es mit, was sich mit 2,48 Millionen Interessenten sogar auf hohe 16,5 Prozent steigerte. Bei den 0,28 Millionen Jüngeren standen nun starke 8,0 Prozent auf dem Papier.