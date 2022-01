RTL startet mit Comedy ins neue Jahr

Quotennews

Wie jedes Jahr lief «Life! Dumm gelaufen» mit den TV-Fails des Vorjahrs. Es schloss sich eine Clipshow an.



Frank Buschmann und Jan Köppen präsentierten am ersten Abend des neuen Jahres im Rahmen der Clipshowdie witzigsten Pannen und etliche Kunststücke, die nicht ganz gelingen wie geplant. Auch tollpatschige Kinder und Haustüre dürfen in den Clips aus aller Welt natürlich nicht fehlen. Dazu begrüßten die Moderatoren einige Überraschungsgäste im Studio. Teil eins hatte am 21. Dezember mit lediglich 1,20 Millionen Fernsehenden nicht mehr als maue 5,0 Prozent eingefahren. In der Zielgruppe standen ebenfalls nicht mehr als ausbaufähige 6,8 Prozent auf dem Papier.Die Neujahrs-Ausgabe schlug sich nun mit 1,76 Millionen Zuschauern ein ganzes Stück besser. Mit einem akzeptablen Marktanteil von 5,7 Prozent war aber auch weiterhin noch deutlich Luft nach oben. Von den privaten Sendern zogen ProSieben und Sat.1 an der Ausstrahlung vorbei. Bei den 0,61 Millionen Umworbenen wurde zudem eine mäßige Quote von 7,9 Prozent eingefahren.Passend zum Thema zeigte der Sender bereits zuvor ab 19.05 Uhr die Comedyshowan, die die lustigsten TV-Pannen des vergangenen Jahres zeigte. Mit 2,92 Millionen Neugierigen war das Interesse hier ein ganzes Stück größer. Folglich freute sich RTL auch über hohe 10,8 Prozent Marktanteil. Die 0,94 Millionen Werberelevanten ergatterten zudem starke 16,2 Prozent.