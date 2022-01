«Die Giovanni Zarrella Show» geht im Februar weiter

TV-News

Der Entertainer wird Mitte Februar 2022 wieder auf der Bühne stehen. Zahlreiche Schlagerstars sind angekündigt.

Bereits zwei Mal strahlte das ZDF an einem Samstagabendaus. Die Premiere war mit 3,81 Millionen zwar gut besucht, aufwärts ging es aber erst eine Woche nach der «Wetten, dass..?»-Ausgabe, als Zarella als Außenmoderator fungierte und ordentlich Werbung für seine Sendung machen durfte. Ausgabe zwei erreichte fast vier Millionen Zuschauer.Am Samstag, den 12. Februar 2022, geht die Sendung von ZDF und SRF weiter. Bei der Bavaria Entertainment-Show wird auch weiterhin Mark Achterberg Regie führen. Howard Carpendale, Vicky Leandros, Matthias Reim, Sonia Liebing, Nino de Angelo, Mark Keller, Milow, Il Volo und das Musical "Aladdin" sind für die Ausgabe angekündigt, die in die Fasenacht-Zeit fällt. Das ZDF setzt auf die Sendung zu einer Zeit, in der zahlreiche andere Shows abgesagt werden könnten.Die Show, die kurz vor dem Valentinstag ausgestrahlt wird, steht im Zeichen der Liebe. Giovanni präsentiert sich dabei nicht nur als charmanter Gastgeber, sondern wird auch selbst ein paar Titel neben der Eröffnungsnummer singen. Bandleader bleibt Christoph Papendieck.