«Morbius» kommt drei Monate später

Kino-News

Der Spin-Off von Spider-Man wird nicht wie geplant in die weltweiten Kinos kommen.

Ende Januar sollte der Spider-Man-Spin-Offeigentlich in die Kinos kommen. Doch die Comic-Fans müssen sich noch etwas länger gedulden müssen, ehe der bekannte Vampir der Marvel Comics sein Leinwanddebüt gibt. Der Film, der zu Sonys Spider-Man-Universum gehört, und nicht zu Disneys MCU, soll erst 1. April 2022 erscheinen.Es ist nicht das erste Mal (oder das zweite oder das dritte), dass «Morbius» seine Premiere auf dem roten Teppich verschieben musste. Der Film sollte eigentlich am 10. Juli 2020 in die Kinos kommen, aber COVID-19 hatte andere Pläne. Während die Pandemie wütete, wurde «Morbius» immer wieder verschoben - mal sollte er am 31. Juli 2020, dann am 19. März 2021, dann am 8. Oktober 2021 und schließlich am 21. Januar 2022 anlaufen, bevor er wieder auf den 28. Januar verschoben wurde, den er gerade verlassen hat.Omicron ist nur die jüngste unerwartete Wendung in einer Pandemie, die sich einfach nicht verflüchtigen will. Zudem hat es Sony Pictures auch nicht wirklich eilig, denn die Einspielergebnisse von «Spider-Man: No Way Home» und «Venom» sind hervorragend. Die Zahlen sind so prächtig, dass die Verschiebung auch ein Vorteil haben könnte.