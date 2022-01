Danger Dan & Co blicken auf 2022

TV-News

Künstler wie der Musiker und Kabarettistin Tahnee werden in der kommenden Woche zu Gast sein.

Im vergangenen Jahr legte sich der Rapper Danger Dan, Mitglied der Antilopen Gang, mit der gesellschaftliches Single „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ mit Jürgen Elsässer, Götz Kubitschek, Alexander Gauland und Ken Jebsen, die offen Hass propagierte. Ob sich der Rapper, der mit bürgerlichen Namen Daniel Pongratz heißt, auf ein ähnliches Jahr wie 2021 freut, verrät er in derDer Fernsehsender 3sat startet am Montag seine Themenwoche „Ausblicke – Künstler*innen über ihr 2022“. Bis Freitag, den 14. Januar 2022, beschreiben unter anderem der österreichische Schriftsteller Clemens Setz, die Cello-Virtuosin Sol Gabetta und die Komikerin Tahnne das kommende Jahr. Vor der Kamera wird Vivan Perkovic moderieren.Comedienne und Kabarettistin Tahnee träumt von einer Gesellschaft, in der weder Geschlecht noch Religion oder Herkunft eine Rolle spielen: "In Bezug auf Gleichberechtigung haben wir noch einen sehr weiten Weg vor uns. Und da versuche ich auch in meinem Programm ein bisschen, den Leuten was mitzugeben." Die fünf Ausgaben starten jeweils um 19.20 Uhr.