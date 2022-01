Comic-Laden

Passend zum Kinostart: Ein neues Abenteuer des beliebten Superhelden.

Seit The Amazing Spiderman im August 1962 in Amazing Fantasy No 15 zum ersten Mal in Erscheinung trat, gewann der Spinnenmann die Herzen der Comicfans weltweit. Bis heute ist die Faszination an seinen Abenteuern ungebrochen. Das mag daran liegen, dass Spiderman in seiner zivilen Identität ein eher zurückhaltender junger Mann ist, der als Waisenkind bei Verwandten aufwuchs. Benjamin Peter Parker ist ein Normalo, kein Wissenschaftler oder Astronaut, wie etwa die zivilen Persönlichkeiten des Hulk oder der Fantastischen Vier. Mit dieser Figur können sich viele Menschen identifizieren.Als der Außenseiter allerdings ein Forschungslabor besichtigt und von einer radioaktiv verseuchten Spinne gebissen wird, ändert sich sein Leben radikal: Er übernimmt die Kräfte des Tieres. Nachdem ein Räuber seinen Ziehvater getötet hatte, verschrieb sich der zurückhaltende Junge dem Kampf gegen das Verbrechen.Die neue Comicserie überzeugt Spiderman-Fans mit geballter Superhelden-Action. Der beliebte Held trifft sowohl auf neue Gegner, als auch auf altbekannte Schurken, die ihm das Leben schwer machen.Peter Parker und seine Freundin, die Journalistin Norah Winters kommen einer neuen Droge auf die Schliche. Sie folgen der Spur zu einer bestens ausgerüsteten Söldnertruppe, die mit Kampfhubschraubern und Monstertrucks alle Geschütze auffahren. Doch die gnadenlosen Killer sind erst der Anfang: Bald bekommen Peter Parker und Norah Winters es mit dem Superschurken Baron Zemo zu tun, der ebenfalls großes Interesse an der Sache hat.Die hervorragend gezeichneten Comicszenen hauchen der actionreichen Story Leben ein. Jedes Bild wirkt dynamisch und transportiert mithilfe von pointiert eingesetzten Farben die Gefühle der Protagonisten direkt ins Bewusstsein der Leser. Tragische Momente des Alltags wirken ebenso lebensecht, wie knallharte Kampfszenen. Das Spiel mit Licht und Schatten, der Kontrast von grellen Farben und Grautönen zeichnet die Geschichte des Peter Parker gekonnt nach.Die Leser können sich mit Peter Parker, alias Spiderman identifizieren, weil er ein Mensch mit tiefgründigen Gefühlen ist, ein normaler junger Mann mit einem Sinn für Gerechtigkeit. Doch anders als viele andere Zeitgenossen kann er tatsächlich den Kampf gegen das Böse aufnehmen und ihn sogar gewinnen. Die neuen Abenteuer sprühen vor Action und transportieren zugleich die altbekannte Geschichte des schüchternen jungen Mannes in unsere Zeit. Ein Lesegenuss für alte und neue Spiderman-Fans.