Netflix stellt «The Office» online

Vermischtes

Die amerikanische Adaption mit Steve Carell wird im deutschsprachigen Raum zur Verfügung gestellt.

In Deutschland und Österreich haben die Netflix-Abonnenten ab Samstag, den 15. Januar 2022, die Möglichkeit die gesamte Seriezu schauen. In der Serie, die wie «Stromberg», auf dem gleichnamigen britischen Format basiert, verkörpert Steve Carell den Chef in einem Großraumbüro einer Papierhandelsfirma namens Dunder Miffin Inc., die ist Scranton, Pennsylvania angesiedelt ist.Greg Daniels und sein Team von Universal Television produzierten 201 Episoden, die in neun Staffel aufgeteilt wurden. Das Format reiht sich in eine Vielzahl von NBC produzierten Work-Place-Comedys wie «Parks and Recreation», «30 Rock» und «Superstore». «The Office» legte aufgrund der hohen Reichweiten den Grundstein für dieses Genre. Rund neun Millionen Menschen verfolgten in den späten 2000ern die Geschichte um die Papierfabrik.Bevor Hauptdarsteller Steve Carell Teil der Netflix-Serie «Space Force» wurde, die im Mai 2020 debütierte, produzierte er die Serie «Angie Tribeca». Die Serie mit Rashida Jones, Haey MacArthur und Jere Burns lief zwischen 2016 und 2018 beim Unterhaltungssender TBS.