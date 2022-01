Corona-Erkrankung: Seth Meyers fällt aus

US-Fernsehen

Eine Woche lang wird NBC keine neuen Episoden der Late-Night-Show ausstrahlen.

Das amerikanische Network NBC reagiert auf die Coronainfektion beim US-Comedian Seth Meyers. Die für diese Woche geplanten Shows vonwerden ausfallen. Meyers teilte seinen Zustand am Dienstag per Tweet mit und erklärte, er fühle sich gut und sei mit einer Auffrischungsimpfung vollständig geimpft.Auch andere Moderatoren hatten mit dem Problem zu kämpfen. HBO musste im Mai letzten Jahres eine Sendung von Bill Mahers «Real Time» absagen, als Maher positiv getestet wurde.Die meisten Sendungen wurden monatelang "zu Hause" ausgestrahlt, d. h. in einem Raum in ihrem Haus, in einer Garage oder sogar in einem Teil ihres üblichen Studios, wobei nur eine Notbesetzung zur Verfügung stand. Alle Sendungen sind nun wieder in die Studios zurückgekehrt, die meisten mit einem live anwesenden - und getesteten - Publikum.