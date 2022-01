Golden Globes: Weder Publikum noch Medien vor Ort

US-Fernsehen

Die Veranstaltung der nächsten Golden Globe wird ziemlich trist. Nicht einen Fernsehpartner gibt es.

In der Nacht zum Mittwoch gab die Hollywood Foreign Press Association ihre Pläne für die Verleihung der 79. Golden Globes bekannt. Aufgrund der Omikron-Variante wird die Show am Sonntagabend deutlich abgespeckt. Weiterhin sind die Nominierten für den 9. Januar im Beverly Hilton Hotel eingeladen. Die Veranstaltung wird ohne gemeinsames Essen und Trinken stattfinden.Los geht’s um 18.00 Uhr: Neben den diesjährigen Gewinnern in den zahlreichen Film- und Fernsehkategorien wird die philanthropische Arbeit der Organisation in den Vordergrund gestellt. Es gibt kein Publikum geben, nur ausgewählte HFPA-Mitglieder werden anwesend sein. Die Presse ist ausgeladen. Noch unklar ist, ob es einen Livestream gibt oder die Gewinner via Social-Media verkündet werden."In den letzten 25 Jahren hat die HFPA 50 Millionen Dollar an mehr als 70 unterhaltungsbezogene Wohltätigkeitsorganisationen, Filmrestaurierung, Stipendienprogramme und humanitäre Bemühungen gespendet; unglaublich wirkungsvolle Organisationen, von denen viele in den letzten zwei Jahren durch die Pandemie schwer getroffen wurden", so die Organisation.