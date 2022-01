3 Quotengeheimnisse

Zudem bereichert Skispringen nicht nur das ZDF-Programm. Durch die Übertragung an Neujahr wurde auch das Neujahrsgottesdienst befruchtet.

Wie der Sender Sport1 berichtete, hatten die Live-Übertragungen der Weltmeisterschaft in dieser Saison eine durchschnittliche Reichweite von 0,53 Millionen Zuschauern und stellten somit einen neuen Rekord auf. Auch der Marktanteil von 2,7 Prozent war beachtlich. Das Endspiel, in dem Peter Wright siegte, brachte einen fantastischen Marktanteil von 6,9 Prozent beim Gesamtpublikum.Das ZDF beschäftigte sich am Sonntagvorabend in seiner «sportstudio reportage» einmal mehr mit den kommenden Olympischen Winterspiele in Peking. Der 45-minütige Film, der um 17.10 Uhr lief, lockte 1,91 Millionen Zuschauer vor die Fernsehgeräte. Mit einem Marktanteil von 9,4 Prozent riss man keine Bäume aus. Unter den Zuschauern befanden sich 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass ein Marktanteil von 5,3 Prozent erzielt wurde.Mit Übertragungen von Gottesdiensten kann man die Zuschauer von ARD und ZDF jagen. Scheinbar haben am Sonntag viele auf das Skispringen gewartet, denn das Neujahreskonzert, das zwischen 11.15 und 13.45 Uhr gesendet wurde, war mit 2,62 Millionen Zusehern ein Hit. 19,4 Prozent Marktanteil wurden erzielt. Bei den jungen Menschen standen 0,30 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil lag bei 9,6 Prozent. Übrigens: Skispringen erreichte im Anschluss fünfeinhalb Millionen Zuschauer.