«The View»-Star Whoopi Goldberg fällt aus

Köpfe

Die Schauspielerin und Moderatorin hat sich in der Weihnachtspause mit dem Corona-Virus angesteckt.

Whoopi Goldberg ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Goldbergs Diagnose wurde von Joy Behar, einer ihrer Co-Moderatorinnen bei, während einer Sendung am Montag bekannt gegeben. "Whoopi hat sich leider vor der Pause positiv getestet, aber sie wird wahrscheinlich nächste Woche wieder dabei sein", sagte Behar.Behar versicherte auch, dass Goldbergs Gesundheitszustand im Moment kein Grund zur Sorge sei: "Seit sie geimpft und aufgepäppelt ist, sind ihre Symptome sehr, sehr mild gewesen. Wir sind sehr vorsichtig hier bei «The View»." In einer späteren Folge der Montagsepisode enthüllte «The View»-Mitmoderatorin Sunny Hostin, dass ihre Mutter und sie selbst über die Feiertage positiv auf COVID-19 getestet wurden. Die beiden haben sich jedoch inzwischen erholt, nachdem sie sich über die Weihnachtsfeiertage isoliert hatten."Ich bin so dankbar, dass ich geimpft und aufgepäppelt wurde, denn ich hatte gerade erkältungsähnliche Symptome, aber ich fühlte mich nicht gut", erzählte Hostin. «The View» wird derzeit nicht in einem Studio, sondern an verschiedenen Orten gleichzeitig produziert. Vermutlich wird man dies auch in den kommenden Wochen so fortführen.