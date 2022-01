Gefragteste «Wer wird Millionär?»-Folge seit über einem halben Jahr

Quotennews

RTL hat die „3-Millionen-Euro-Woche“ bei der beliebten Quizsendung eingeläutet und räumt hiermit zum Auftakt bereits ab.



RTL startet mit der vollen Dosisins neue Jahr. Von Montag bis Mittwoch werden jeden Abend zur Primetime neue Folgen zu sehen sein. Doch diesmal gibt es die Chance auf einen noch deutlich höheren Gewinn. Alle Kandidaten, die in diesem Zeitraum die 16.000 Euro erspielen, qualifizieren sich für das Finale, welches dann am Donnerstag zu sehen sein wird. An diesem Abend besteht schließlich die Chance, bis zu drei Millionen Euro zu gewinnen. Vergangenen Montag punktete die Quizshow mit 3,66 Millionen Fernsehenden sowie 0,70 Millionen Jüngeren bereits sehr gut.Mit der Sonderausgabe stieg das Interesse an dem Format sogar noch weiter. Günther Jauchs Show überzeugte 4,07 Millionen Zuschauer zum Einschalten und damit so viele wie seit einer Spezialausgabe im Juni nicht mehr. Der Marktanteil lag mit starken 13,3 Prozent auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorwochen. Auch die jüngere Reichweite wuchs auf den höchsten Wert seit über einem Jahr. Hier entsprachen 0,98 Millionen Umworbene einer guten Sehbeteiligung von 12,9 Prozent.Ab 22.15 Uhr war schließlich auchmit 2,42 Millionen Interessenten noch gefragt. Somit kam ein hoher Marktanteil von 10,2 Prozent zustande. Die 0,61 Millionen Werberelevanten sicherten sich zudem einen annehmbaren Marktanteil von 9,8 Prozent. Mitverkleinerte sich das Publikum auf 1,75 Millionen Menschen, was gute 8,8 Prozent zur Folge hatte. Die 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten bei 9,6 Prozent.