Sportcheck

Die zweite Hälfte der Vierschanzen-Tournee, ein Tischtennis-Pokalfinale, viel Eishockey (trotz der abgebrochenen U20-WM) und am Wochenende dann Biathlon aus Thüringen - das sind die Fernseh-Highlights der ersten Woche im neuen Jahr, die mit dem Finale der Darts-WM beginnt. Und an deren Ende sich die danach folgende Europameisterschaft im Handball ankündigt...

Michael Smith gegen Peter Wright: So lautet diesen Montag das Duell im Finale der diesjährigen Darts-WM. Die Halbfinals, in denen sich am Sonntag Smith gegen James Wade und Wright gegen Gary Anderson durchsetzten, sorgten am Sonntag für ordentliche Quoten. Sport 1 konnte in der Haupt-Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen den guten zehnten Platz belegen. Nun gut, gewonnen hat natürlich der Tatort mit 1,91 Millionen Zusehern (was einen Anteil von 23,5 Prozent betrifft). Doch der Wurf-Wettbewerb holte immerhin 0,52 Millionen (8,8 Prozent) vor die Fernsehgeräte, mehr als zur gleichen Zeit Rosamunde Pilcher im ZDF sahen. Gleich danach im Ranking: Football aus der NFL auf Pro Sieben, Kansas City gegen Cincinnati.Discovery Deutschland meldet für 2021 die besten Zahlen seit Bestehen und einen Jahresmarktanteil von 4,1 Prozent bei den 14-49-Jährigen unter den TV-Zuschauern. Zu der Sendergruppe gehören unter anderem D-MAX (als stärkste Marke im Portfolio), TLC, TELE 5 und natürlich - nicht groß geschrieben - Eurosport . Bei den Männern zwischen 20 und 59 Jahren kam man hier auf 0,4 Prozent Marktanteile. 1,1 Prozent waren es in der Hauptzielgruppe während des Sommers zur Zeit der Olympischen Spiele in Tokyo. Sogar 1,4 Prozent konnten jedoch von der Handball-WM der Männer Anfang des Jahres 2021 vermeldet werden.Pandemie-bedingt findet das Endturnier um den Liebherr Pokal im Tischtennis heuer ohne Zuschauer statt. Doch das Endspiel in der ratiopharm arena Ulm/Neu-Ulm (auf bayerischem Boden) wird am Samstag, den 8. Januar, live im Free-TV auf Sport 1 gezeigt. Alle Entscheidungen des Tages gibt es im Livestream auf Sportdeutschland.TV. Das Endspiel läuft ab 18 Uhr. Schon ab 13 Uhr steigen die beiden Halbfinals parallel an zwei Tischen zwischen einerseits Borussia Düsseldorf um Timo Boll gegen den TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell, andererseits duellieren sich der 1. FC Saarbrücken TT und der Post SV Mühlhausen. Die beiden Sieger haben dann am Abend noch ein Date...Der Weltverband IIHF hat noch kurz vor Jahresende die U 20-WM im Eishockey in Kanada abgebrochen. Der Grund sind vier positive Corona-Tests bei drei verschiedenen Nationen: Tschechien, Russland und die USA, die allesamt in Quarantäne mussten. Somit reiste die DEB-Auswahl viel eher als gedacht wieder nach Deutschland zurück. Und das nach zwei unterschiedlichen Partien: Auf ein 1:3 gegen Finnland folgte der 2:1-Sieg über Tschechien.* Montag, 19.15 Uhr: Kölner Haie - Pinguins Bremerhaven (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Montag, 21.00 Uhr: Darts-WM (das Finale aus London, Sport 1)* Dienstag, 03.15 Uhr: Pittsburg Steelers - Cleveland Browns (Football, NFL, DAZN)* Dienstag, 11.20 Uhr: Langlauf (Tour des Ski, letzte Etappe, ZDF)* Dienstag, 12.25 Uhr: Slalom der Damen (Ski alpin, Weltcup aus Zagreb, ZDF)* Dienstag, 13.20 Uhr: Vierschanzentournee (Skispringen aus Innsbruck, ZDF)* Dienstag, 18.30 Uhr: Dresdner SC - VC Wiesbaden (Volleyball, Bundesliga der Damen, Sport 1)* Dienstag, 19.15 Uhr: Nürnberg IceTigers - Adler Mannheim (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Dienstag, 20.30 Uhr: EHC Red Bull München - Tappara Tampere (Eishockey, Champions Hockey League, Halbfinale, Sport 1)* Mittwoch, 15.10 Uhr: Slalom der Herren (Ski alpin, Weltcup aus Zagreb, ARD)* Mittwoch, 18.45 Uhr: medi Bayreuth - BG Göttingen (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Mittwoch, 19.00 Uhr: Hamburg Towers - Brose Bamberg (Basketball, Bundesliga, Sport 1)* Mittwoch, 19.15 Uhr: u.a. Bietigheim Steelers - Kölner Haie (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Donnerstag, 00.30 Uhr: Rallye Dakar (4. Etappe, Eurosport)* Donnerstag, 07.40 Uhr: Deutschland - Kanada (Tennis, ATP-Cup der Herren aus Sydney, Servus TV)* Donnerstag, 14.05 Uhr: Biathlon (Sprint der Herren aus Oberhof, ARD)* Donnerstag, 16.50 Uhr: Vierschanzentournee (Skispringen aus Bischofshofen, ARD)* Donnerstag, 19.45 Uhr: Alba Berlin - Panathinaikos Athen (Basketball, Euroleague, Magenta TV)* Freitag, 09.50 Uhr: Nordische Kombination (Ski nordisch, Mixed-Team aus Val die Fiemme, Eurosport)* Freitag, 14.00 Uhr: Biathlon (Sprint der Damen aus Oberhof, ARD)* Freitag, 18.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Bayern München (Basketball, Euroleague, Magenta TV)* Freitag, 19.00 Uhr: u.a. Grizzlys Wolfsburg - Krefeld Pinguine (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Freitag, 20.30 Uhr: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach (Fußball, Bundesliga, DAZN und Sat 1)* Samstag, 11.15 Uhr: Bob (Weltcup aus Winterberg, Mono-Rennen der Damen, ARD)* Samstag, 15.30 Uhr: Skispringen (Einzel der Herren aus Bischofshofen, Eurosport)* Samstag, 18.00 Uhr: Sieger der Begegnungen Post SV Mühlhausen 1. FC Saarbrücken TT und TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell Borussia Düsseldorf (Tischtennis, DTTB-Pokal, Finale in Neu-Ulm, Sport 1)* Samstag, 18.30 Uhr: u.a. Greuther Fürth - VfB Stuttgart (Fußball, Bundesliga, Zusammenfassung, ARD)* Samstag, 20.15 Uhr: Brose Bamberg - s.Oliver Würzburg (Basketball, Bundesliga, Magenta TV und Sport 1)* Sonntag, 09.40 Uhrt: Rodeln (Weltcup, Einzelrennen der Damen aus Sigulda, ARD)* Sonntag, 15.30 Uhr: Hertha BSC - 1. FC Köln (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Sonntag, 16.15 Uhr: u.a. Kölner Haie - Red Bull München (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Sonntag, 17.00 Uhr: Krefeld Pinguins - Bietigheim Steelers (Eishockey, DEL, Servus TV)* Sonntag, 18.55 Uhr: evtl.: Cleveland Browns - Cincinetti Bengals (Football, NFL, Pro 7 Maxx)* Sonntag, 19.00 Uhr: Deutschland - Serbien (Handball, Testspiel der Männer aus Wetzlar, Sport 1)