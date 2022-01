«Pam & Tommy»: Disney+-Serienstart bekannt

TV-News

Streamingdienst Disney+ informierte über den Start der Original Serie «Pam & Tommy». Los geht es im Februar.

Mit der neuen Disney+- und STAR-Seriegeht es beim Streamingdienst zumindest mit den ersten drei Episoden ab dem 02. Februar 2022 los. So zumindest vermeldete das Unternehmen den Start für "die limitierte Original Serie". Inhaltlich beruht «Pam & Tommy» auf einem tatsächlich geschehenen Skandal und brüstet sich mit einer Starbesetzung. Lily James, Sebastian Stan, Nick Offermann und Seth Rogan sind hier bei nur einige der prominenten Namen.Der erwähnte Rogan tritt in der Produktion ebenfalls als ausführender Produzent auf und verantwortet das Format gemeinsam mit Evan Goldberg, James Weaver und Alex McAtee (Point Grey). Von der Firma Annapurna vertreten Megan Ellison, Sue Naegle und Ali Krug das Projekt. Das Konzept der Serie stammt aus der Feder von Rob Siegel, DV DeVincentis und die Inszenierung von Craig Gillespie.Annapurna, gegründet von Megan Ellison, hat sich den Eigenproduktionen verschiedener TV- oder Streamingdienste verschrieben. In Zusammenarbeit mit Apple TV+ entsteht aktuell «The Changeling», mit Amazon fördert man das Projekt «Dead Ringers» und mit HBO Max entsteht «The Staircase». An Erfahrung und Übung solcher Original-Formate mangelt es der Firma also nicht. Point Grey, gegründet von Seth Rogan und Evan Goldberg, hat sich allgemeiner einem derben und lustigem Storytelling verschrieben. Die Highlights der Produktionsfirma sind «Neighbors», «Sausage Party» ► oder «This is the End».