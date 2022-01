Silvestertradition: «100 Songs, die die Welt bewegten»

Quotennews

Die Dokureihe «100 Songs, die die Welt bewegten» kann beim Sender VOX mittlerweile fast 24 Stunden Sendezeit füllen. Für Musikfans sowie Musik-Nostalgiker lohnt sich davon jede Minute.

Das Sendeprogramm von Sender VOX lässt sich seit einigen Jahren am 31. Dezember des jeweiligen Jahres in wenigen immer gleichen Worten beschreiben: «100 Songs, die die Welt bewegten». Vorstellen, muss man die Dokureihe wohl kaum noch genauer. Der Zuschauer wird in jeder Folge einzeln auf eine Reise in eine gewisse Zeit, eine gewissen Musik- oder Stilrichtung mitgenommen. Es handelt sich jedoch keinesfalls um eine Ranking- oder Chart-Show, es sollen Schicksale erzählt werden, große Bandepochen erklärt werden, es soll mitgefühlt werden was Freddy Mercury, Boy George, Bob Marley oder Michael Jackson zu ihren Werken bewegte.Ab 05:45 Uhr startete VOX in den langen Musik-Tag mit der ersten Episode «100 Songs, die die Welt bewegten» und dem Fokus auf Meilensteine der Popmusik. Mit dabei ab dem frühen Morgen waren bereits 0,2 Millionen Zuschauer und dadurch ein Marktanteil von 7,1 Prozent. Aus der klassischen Zielgruppe waren hiervon 0,08 Millionen Umworbene zu definieren, also ein entsprechender Marktanteil von 11,1 Prozent. Über die Ausgaben(07:45 Uhr),(09:50 Uhr) und(12:05) steigerte sich das Interesse auf 0,5 Millionen Zuschauer und 0,16 Millionen Werberelevante. Die Marktanteile landeten demnach bei 4,9 Prozent insgesamt und 7,1 Prozent am Zielgruppen-Markt.Ab 14:05 Uhr gab es bei VOX dann «100 Songs, die die Welt bewegten» in der-Version, gefolgt von der ersten Wiederholung des Tages mitk ab 16:10 Uhr. Im Vorlauf der Primetime schickte die rote Kugel ab 18:10 Uhrüber den Äther, ehe es mit der Wiederholung vonin die Primetime ging. Mittlerweile waren 0,87 Millionen Zuschauer ab drei Jahren anwesend, die einen Marktanteil von 3,9 Prozent markierten. Die Zielgruppe war mit 0,28 Millionen Zuschauern vertreten, also ein Marktanteil von 5,5 Prozent. Mit der Ausgaberutschte VOX rüber und mit dem Sender 0,61 Millionen Zuschauer und 0,19 Millionen Umworbene. Die Marktanteile lagen zum Jahreswechsel bei 2,8 Prozent am Gesamtmarkt und 3,5 Prozent am Markt der Zielgruppe.