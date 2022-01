ProSieben, RLTZWEI und Kabel Eins streiten sich um die Silvester-Film-Krone

Quotennews

Die roten Sieben, der Gründwald-Sender und die orangene Eins schickten Filme in die Silvester-Primetime. Welcher Streifen zog am meisten?





Der Silvester-Film-Vergleich des gestrigen Abends ergab sich zwischen ProSieben, Kabel Eins und RTLZWEI, die allesamt 2020 bereits das Jahr mit Filmen abschlossen. Einzige Änderung ist, dass sich 2020 noch ein Vierkampf ergab, da auch Sat.1 einen Film sendete. Im nun vorletzten Jahr schauten 1,29 Millionen «Der Schuh des Manitu – Extra Large» beim Sender aus Unterföhring, 0,93 Millionen wollten «Wall-E – Der Letzte räumt die Erde auf» aus Grünwald sehen und 0,81 Millionen folgten Kabel Eins bei «Police Academy I – Dümmer als die Polizei erlaubt». Ferner, da Sat.1 2021 nicht mehr mitspielte, war damals 2020 «Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los» noch der stärkste Silvester-Film mit 1,20 Millionen Zuschauern.Doch wie und was lief gestern? Bei ProSieben entschied sich die Programmplanung für den letzten Abend des Jahres erneut für. Mit 1,11 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, von welchen 0,5 Millionen der klassischen Zielgruppe zugeordnet werden konnten, lief es ähnlich wie am Silvesterabend 2020. Daher ähneln sich die Marktanteile von insgesamt 2,1 Prozent und 3,6 Prozent am Markt der Zielgruppe. RTLZWEI änderte etwas am Sendeplan und schickte 2021im Triple-Feature über den Äther. Teil eins holte in der Primetime 0,45 Millionen Zuschauer und 0,18 Millionen Umworbene nach Grünwald, wodurch sich die Marktanteile mit insgesamt 2,1 Prozent und 3,6 Prozent am Zielgruppen-Markt ergaben.holte im Anschluss 0,36 Millionen Zuschauer und 0,18 Millionen Umworbene vor die Bildschirme, womit sich die Marktanteile auf 1,7 Prozent und 3,3 Prozent bewegten.Den finalen Teil der Frank Drebin-Reihe,, wollten ab 23:35 Uhr noch 0,23 Millionen Zuschauer sehen, wovon sich noch 0,09 Millionen der Zielgruppe zuschreiben ließen. Damit ging RTLZWEI mit einem Marktanteil von 1,1 Prozent ins neue Jahr und 1,7 Prozent Anteil am Zielgruppen-Markt. Bei Kabel Eins ereignete sich ebenfalls den gesamten Tag ein Filmfestival, beginnend mitum bereits 08:20 Uhr. Im Anschluss kam, bevor die Double-Feature-Programmierungen begannen.machte vor 0,32 Millionen Zuschauern und mit einem Marktanteil von 2,9 Prozent den Anfang, ehesich auf 0,51 Millionen Zuschauer und daher einen Marktanteil von 3,4 Prozent steigerte. Die Zielgruppe schaute beim ersten Teil mit 0,08 Millionen Zuschauern und später mit noch 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen zu. Die Marktanteile lagen hier bei 3,1 und 5,1 Prozent. Ab 16:00 Uhr kam dannund Crocodile Dundee 2>>. Ersterer hielt 0,78 Millionen Zuschauer beim Sender, Teil zwei freute sich noch über 1,1 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 4,4 und 5,8 Prozent. Die Zielgruppe verweilte mit dem Interesse von erst 0,15 und später 0,2 Millionen Zuschauern bei den beiden Filmen, wodurch sich der entsprechende Marktanteil auf 3,9 und 4,8 Prozent einpendelte. Mitundbeendeten Bud Spencer und Terence Hill das Kabel Eins-Jahr. Ab 20:15 Uhr waren 0,68 Millionen Zuschauer und 0,18 Millionen Umwobene vor den Bildschirmen dabei, später noch 0,51 Millionen und 0,16 Millionen werberelevante Zuschauer. Die Marktanteile lagen damit bei 3,1 und 2,3 Prozent insgesamt und 3,7 und 2,9 Prozent am entsprechenden Zielgruppen-Markt.