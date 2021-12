«Big Sky»: Disney+ startet im Januar Staffel 2

TV-News

Die zweite Staffel der Serie «Big Sky» wird ab dem 5. Januar 2022 bei Disney+ ein exklusives Zuhause finden.

Cassie Dewell und Jenny Hoyt sind wieder gemeinsam unterwegs. In der zweiten Staffel vonmüssen die beiden Ermittlerinnen ein Autowrack außerhalb von Helena, Montana, untersuchen und festellten, dass sich hier ein kniffliger Fall versteckt. Seit dem 30. September läuft die neue Staffel der Serie bereits bei ABC in den Vereinigten Staaten von Amerika und ab dem 5. Januar 2022 gibt es auch hierzulande die exklusive Premiere der neuen Folgen beim Streamingdienst Disney+ Hinter der erwähnten Story von dem Autowrack versteckt sich das Mysterium der neuen Staffel. Es geht um Teenager, die einen Autounfall beobachtet haben, der jedoch alles andere als normal zu sein scheint. Mit Schocker-Garantie ist bereits bekannt, dass sich wohl vor dem Unfall eine in Plastik gewickelte Gestalt auf dem Rücksitz des Fahrzeuges aufrichtete. Zum Cast der Serie gehört Brian Geraghty, der Ronald spielt, Anja Savic, die Scarlett verkörpert und Kylie Bunbury, die Cassie Dewell spielt. Jenny Hoyt wird von Katheryn Winnick gespielt.Neu im Cast werden Janina Gavankar, Jamie-Lynn Sigler und unter anderem Madely Kientz stehen. Die Vorlage zu «Big Sky» lieferte David E. Kelley, der bereitsoderverantwortete. Neben «Big Sky» startet Disney+ zum 5. Januar 2022 die zweite Staffel vonbeim Dienst STAR und von National Geographic gibt es den Titel