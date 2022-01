ProSieben Maxx setzt auf «Shakugan no Shana»

TV-News

Dabei gräbt man tief im großen Anime-Archiv, denn die Reihe wurde bereits vor 16 Jahren produziert.

Die Unterföhringer Fernsehstation ProSieben Maxx bleibt sich auch im Jahr 2022 treu und sendet am späten Freitagabend Anime-Serie. Im Anschluss an das Anime, das aus dem Jahr 2013 stammt, kommtam 14. Januar 2022, das in Japan im Jahr 2005 produziert wurde. Von der Serie, die auf einem Light Novel von 2002 basiert, wurde eine Serie für TV Kanagawa hergestellt.Mit der zweiten Staffel wechselte das Format zu MBS, ehe die dritte Runde bei Tokyo MX zu sehen war. Insgesamt wurden von dem japanischen Studio 72 Staffeln hergestellt, Regie übernahm Takashi Watanabe. Die Produktion fand zwischen 2005 und 2012 statt. ProSieben Maxx hat zunächst 24 Episoden in Erstausstrahlung angekündigt.Der Sender teasert die Folgen so an: Das Leben des Schülers Yuuji ändert sich schlagartig, als plötzlich die Zeit stehen bleibt. Zu allem Übel erscheinen aus dem Nichts menschenfressende Monster. Als die Kreaturen schließlich Yuuji angreifen wollen, taucht ein geheimnisvolles Mädchen mit außergewöhnlichen Augen und feurig rotem Haar auf und offenbart dem Jungen ein unglaubliches Geheimnis.