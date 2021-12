Susan Sideropoulos kehrt mit «GZSZ»-Spin-Off zurück

TV-News

Die neue Serie, die bereits das dritte Spin-Off das Formats seit kurzer Zeit ist, wird bereits ab 31. Januar 2022 zum Streamen abrufbar sein.

Zwischen 2001 und 2011 gehörte Susan Sideropoulos zum Ensemble der täglichen Seifenoper. Im Jahr 2015 war die Schauspielerin Teil von «Mila» und vor Kurzem auch Mitglied der Teilnehmer bei Sat.1-Sendung «Comedy Märchenstunde». Vor zwei Tagen machte die Veganerin ihre Fans glücklich, indem sie erstmals ein Foto von ihrem Freund veröffentlichte.Doch die guten Nachrichten gehen weiter: Susan Sideropoulos kehrt zu «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Familie zurück. Ab dem 31. Januar 2022 können die Abenteuer von ihr gestreamt werden – und das Schönste: Sideropoulos wird ineine Doppelfolge spielen. Mit dabei ist natürlich auch Daniel Fehlow, der an ihrer Seite ist.Darüber hinaus übernimmt Susan Sideropoulos eine weitere Rolle: Sarah Elsässer, geboren und aufgewachsen in Engelshoop, dem fiktiven Schauplatz der Serie. "Sarah ist eine Lebefrau, die gerne reist, unabhängig und eine treue Freundin ist. Sie ist spontan und liebt Abenteuer", beschreibt Susan ihre neue Rolle, die aber auch eine Herausforderung mit sich bringt, nämlich: "Den Unterschied zu Verena zu schaffen und die Figur Sarah trotzdem sympathisch zu gestalten."Die Rückkehr ins-Umfeld hat Susan Sideropoulos total genossen. Besonders der Drehort Rügen hat es der 41-Jährigen angetan: "Lange weiße Sandstrände, Natur pur, endlose Landschaften." Einziges Manko bei Dreharbeiten im Herbst: "Das Wetter war sehr wechselhaft…" Die Schauspielerin gibt zu: "Es war für mich eine Herausforderung bei gefühlten Minusgraden und Regen in die Ostsee zu laufen. Aber auf der anderen Seite liebe ich gerade die Extreme beim Drehen. Da weiß man am Abend, was man getan hat."