Sue Holder: Wir geben uns noch mehr Mühe

Interview

Ihre Firma BosePark Productions stellt zahlreiche Podcasts her – darunter auch ausgezeichnete. Wir sprachen mit Produzentin Holder über «Sonntag 20.15 Uhr» und die Moderatoren Visa Vie und Philipp Fleiter.

Sehr, sehr gut!Ich war Redakteurin, nie Co-Moderatorin. Ich wurde nur ab und zu ins Studio geholt und von Jan und Olli zu irgendwas befragt, das war es auch schon und nach drei Jahren war es dann auch mal gut.Nein, das wusste ich nicht. Die Leute stellen sich das aufregender vor als es war. Es gibt keine interessante Geschichte dazu.Ich bin sehr glücklich darüber die unterschiedlichsten Menschen und Themen kennenzulernen. Wissenschaftlich, journalistisch, unterhaltsam bis totaler Quatsch. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen.Wir laden zwei Promis zu einem Blinddate ein. Promis, die sich im echten Leben nicht unbedingt begegnen würden. Die beiden sitzen sich dann mit verbundenen Augen gegenüber und dürfen erst die Augenbinde abnehmen, wenn der Podcast losgeht. Dann sprechen sie 45 Minuten miteinander über Themen, die eine Maschine (der Talk-O-Mat) vorgibt. Ich liebe das Format und bin selber immer genauso aufgeregt wie die Promis bei der Produktion.Nein. Manche haben auch leider keinen Bock auf Überraschungen oder gerade keinen Promo-Druck.Ja, was für eine Ehre. Der WDR und SWR haben mich letztes Jahr nach Köln eingeladen um das Format gemeinsam zu entwickeln. Klar können das auch andere Firmen, aber wir geben uns noch mehr Mühe :) und haben die Erfahrung und Redaktionsstärke für so ein wöchentliches Projekt.Beide sind riesige «Tatort»-Fans und lieben das Projekt. Wir haben ein aufwendiges Casting gemacht und die beiden haben verdient gewonnen.Nein. Man muss den Tatort nicht gesehen haben, um was aus dem Podcast mitzunehmen. Es geht ja um das Crime-Thema des Tatorts, was dann in einem Expert:innen Interview vertieft wird. Aber man kriegt hoffentlich Lust, dann den Film in der Mediathek zu sehen. Ich bin ehrlich gesagt durch dieses Projekt auch wieder begeisterte «Tatort»-Guckerin gewordenSie müssen wirklich kompetente Expert:in in ihrem Thema sein, gut erklären können und Zeit haben.