Hobbylos auf Spotify?

Rezo und Julien Bam machen gemeinsame Sache und haben seit Juli einen eigenen Podcast.

Im Juli 2021 starteten die Webvideoproduzenten Rezo und Julien Bam ihren Podcastauf Spotify, der sich inzwischen großer Beliebtheit erfreut. Jeden Samstag erscheint eine neue Folge, in der beide Influencer einen spannenden, ironischen Wochenrückblick auf die wichtigsten Themen in den sozialen Medien liefern.Rezo und Julien Bam sind in der Welt der sozialen Medien zu Hause und genau darum geht es auch in dem Format. In jeder Folge erfahren die Hörer, welche Themen das Internet aktuell bewegt. Ob Politik, Boulevard, Weltgeschehen oder Panorama, irgendwo zwischen tiefen Gesprächen und lustige Anekdoten verarbeiten die Influencer auf individuelle, unterhaltsame Art und Weise die Themen der Woche. Dekoriert wird der frische Unterhaltungs-Cocktail mit persönlichen Einblicken in das Leben der beiden Webvideoproduzenten, in ihre Freundschaft und ihrem Alltag als Koryphäen im Internet. Zusätzlich laden sie in einigen Folgen Gäste aus ihrem Freundeskreis oder Arbeitsumfeld ein und glänzen mit unterhaltsamen Gesprächen über brandaktuelle Themen. Hin und wieder dürfen sich die Hörer auf künstlerische Einlagen freuen, mit denen die Influencer ihr Talent unter Beweis stellen.Rezo ist ein deutscher Webvideoproduzent, Kolumnist, Musiker und Unterhaltungskünstler. Seinem Aufstieg verdankt er seinem beliebten YouTube-Kanal und dem Video "Die Zerstörung der CDU", in dem er vor der Europawahl 2019, die Partei für ihre Klimapolitik kritisierte. Das Video polarisierte nach kurzer Zeit und löste eine gesellschaftliche Debatte aus.Seit seinem ersten Video im Februar 2012 stieg Julien Bam zu einem bekannten Webvideoproduzenten auf. Julien ist Breakdancer, was er gerne und häufig in seinen Videos zeigt. Zudem arbeitete er als Synchronsprecher und lieh unter anderen Sonic The Hedgehog seine Stimme im gleichnamigen Kinofilm. Des Weiteren nahm er an der ProSieben-Show «Beginner gegen Gewinner» teil, saß in der Jury des ProSieben-Formats «Master of Dance» und leitete für kurze Zeit eine eigene Tanzschule.