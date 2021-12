«Tatort» verliert über zwei Millionen Zuschauer

Quotennews

Am zweiten Weihnachtsfeiertag war die Konkurrenz durch «Das Traumschiff» sehr groß und drückte die Krimireihe deutlich nach unten.



Der diesjährige Weihnachts-zeigt Kriminalhauptkommissarin Charlotte Lindholm in ihrem 29. Fall. Als diese von Göttingen nach Hamburg fährt, um sich dort heimlich mit ihrem Liebhaber zu treffen, ist dieser tot und die Kommissarin gilt als tatverdächtig. In der Vorwoche hatte die Krimireihe zuletzt knapp die Marke von neun Millionen Zuschauern geknackt. Das jüngere Publikum bestand aus 1,88 Millionen Zusehenden.An diesem Abend ließ sich der Krimi jedoch vor allem von der «Traumschiff»-Konkurrenz nach unten drücken. Mit 6,72 Millionen Fernsehenden hatte die Ausgabe gegenüber der Vorwoche mehr als zwei Millionen Interessierte verloren. Zuletzt war das Interesse Ende Oktober niedriger gewesen. Der Marktanteil lag bei einem starken Wert von 22,1 Prozent. Die 1,03 Millionen 14- bis 49-Jährigen mussten das ZDF sogar an sich vorbeiziehen lassen. Hier wurden hervorragende 13,3 Prozent ermittelt.Es folgte eine Wiederholung von, welche mit 3,68 Millionen Fernsehenden bei hohen 14,4 Prozent landete. Die Sehbeteiligung befand sich bei einem jüngeren Publikum von 0,28 Millionen Menschen lediglich bei mauen 4,2 Prozent. Der Dokumentarfilmlief ab 23.25 Uhr vor 1,02 Millionen Neugierigen. Dies glich einem akzeptablen Wert von 8,0 Prozent. Bei den 0,16 Millionen Jüngeren lag die Quote bei mäßigen 4,5 Prozent.