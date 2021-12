Primetime-Check

Wie viele Zuschauer entschieden sich für die neue Folge von «Die Bergretter» im ZDF? Wie schlug sich das Weihnachtsspecial von «LEGO Masters»?



Am gestrigen Abend begann Das Erste die Primetime mit dem Krimi, wofür sich 4,46 Millionen Zuschauer interessierten. Es wurde eine hohe Quote von 15,7 Prozent ermittelt. Der Film kam bei den 0,43 Millionen 14- bis 49- Jährigen auf eine solide Sehbeteiligung von 6,6 Prozent. Mit densank die Reichweite auf 2,69 Millionen Fernsehzuschauer, was passable 10,0 Prozent bedeutetet. Auch die 0,42 Millionen Jüngeren waren mit einer Quote von 6,3 Prozent noch recht gut vertreten. Das ZDF lockte mit einer neuen Folge von5,09 Millionen Zuschauer, was für hohe 17,9 Prozent Marktanteil reichte. Bei den 0,59 Millionen 14- bis 49-Jährigen war dem Sender eine starke Quote von 9,0 Prozent sicher. Dasim Anschluss ab 21.45 Uhr kam mit einem Publikum von 4,60 Millionen Menschen auf sehr gute 17,3 Prozent Marktanteil, während man bei der jüngeren Zuschauerschaft ebenfalls eine überzeugende Sehbeteiligung von 8,1 Prozent ergatterte.RTL startete den Abend mit der Spielshowund bewegte somit insgesamt 1,39 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Hier wurde ein mauer Marktanteil von 4,9 Prozent ermittelt. Außerdem verfolgten 0,77 Millionen der Umworbenen die Show und kamen auf solide 11,8 Prozent. Sat.1 versuchte sein Glück mit dem Weihnachtsfilmund überzeugte 1,35 Millionen Neugierige. Ein passabler Marktanteil von 4,9 Prozent wurde somit verbucht. Bei den Werberelevanten fuhr der Sender mit 0,48 Millionen Fernsehenden solide 7,3 Prozent ein.ProSieben zeigte an diesem Abend. Zur Primetime schalteten lediglich 0,53 Millionen Zuschauer ein, die einen ernüchternden Marktanteil von 1,9 Prozent erzielten. Bei den 0,21 Millionen Umworbenen kam man auf miese Quote von 3,2 Prozent. RTLZWEI zeigte an diesem Abend die Romanze. Es schalteten insgesamt 0,85 Interessenten ein, die gute 3,2 Prozent erzielten. Auch 0,31 Millionen Jüngere reichten für solide 4,9 Prozent Marktanteil.Die Actionkomödieschlug sich bei Kabel Eins recht gut und erreichte bei einem Publikum von 0,92 Millionen Menschen einen soliden Marktanteil von 3,4 Prozent. Bei den Umworbenen wurde eine gute Quote von 5,9 Prozent gemessen. Ab 20.15 Uhr strahlte VOX den Filmaus und kam mit 0,99 Millionen Fernsehende auf eine akzeptable Sehbeteiligung von 3,5 Prozent. In der werberelevanten Gruppe wurde eine gute Quote von 8,2 Prozent bei einer Reichweite von 0,54 Millionen Zuschauern ermittelt.