Erfolg für ein abwechslungsreiches Filmprogramm

Sowohl in Sat.1 als auch bei RTLZWEI, Kabel Eins und VOX entschied man sich für Filmübertragungen und alle dieser Sender durften mit den Ergebnissen recht zufrieden sein.



Sat.1 bewies, dass man einen Tag vor Heiligabend mit Weihnachtsfilmen die meisten Zuschauer anlockte. So überzeugte die Weihnachtskomödie1,35 Millionen Zuschauer, was passablen 4,9 Prozent Marktanteil entsprach. Die 0,48 Millionen Jüngeren lagen bei einer soliden Quote von 7,3 Prozent. Mit der Fortsetzungwar bei einem Publikum von 1,17 Millionen Menschen sogar eine Steigerung auf gute 6,5 Prozent möglich. Mit konstanter Zuschauerzahl kletterte die Quote in der Zielgruppe auf hohe 9,8 Prozent.Der Animationsfilmlag bei VOX bei 0,99 Millionen Neugierigen, was einer mäßigen Sehbeteiligung von 3,5 Prozent glich. In der jüngeren Gruppe zogen die 0,36 Millionen Umworbenen sogar an Sat.1 vorbei und sicherten sich gute 8,2 Prozent Marktanteil. Kabel Eins packte die Actionkomödienundaus, was 0,92 sowie 0,82 Millionen Filmfans überzeugte. Der Marktanteil erhöhte sich im Laufe des Abends von soliden 3,4 auf starke 5,9 Prozent. In der Zielgruppe wuchs die Quote von hohen 5,9 auf herausragende 8,2 Prozent.Doch auch RTLZWEI punktete mit der Romanze. Mit 0,85 Millionen Fernsehzuschauern wurde ein guter Wert von 3,2 Prozent gemessen. Die 0,31 Millionen Werberelevanten sicherten sich zudem solide 4,9 Prozent Marktanteil. Mit dem Dramaerhöhte sich die Quote auf starke 4,2 Prozent. Hierfür saßen 0,48 Millionen Interessierte vor dem Bildschirm. Die 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbuchten noch annehmbare 4,1 Prozent.