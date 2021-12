Sat.1 entscheidet Duell der Free-TV-Premieren für sich

Quotennews

Gleich zwei Free-TV-Premiere hatten die privaten Sender am zweiten Weihnachtsfeiertag im Programm. Eine davon war der Animationsfilm «Pets 2» ► bei RTL , welcher jedoch lediglich 1,20 Millionen Fernsehende überzeugte und somit bei schwachen 4,0 Prozent Marktanteil lag. Auch die 0,56 Millionen Umworbenen kamen nicht über eine maue Quote von 7,3 Prozent hinaus. «Der Grinch» ► schloss sich mit 0,76 Millionen Zuschauern und miesen 3,1 Prozent an. Die 0,38 Millionen Jüngeren fielen auf niedrige 6,1 Prozent Marktanteil zurück.Während der Abend bei RTL somit alles andere als erfolgreich war, punktete Sat.1 mit der Free-TV -Premiere des Märchens «Der Nussknacker und die vier Reiche» ► deutlich besser. 1,64 Millionen Filmfans entsprachen einem soliden Marktanteil von 5,5 Prozent. Die Sehbeteiligung bei den 0,69 Millionen Werberelevanten lag bei hohen 9,1 Prozent.sank im Anschluss vor 0,94 Millionen Zusehenden auf akzeptable 4,4 Prozent. Das jüngere Publikum von 0,41 Millionen Menschen kam auf einen soliden Marktanteil von 7,4 Prozent.Die Komödieholte sich bei Kabel Eins mit 1,06 Millionen Interessenten einen guten Marktanteil von 3,6 Prozent. Auch die 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten mit 5,2 Prozent knapp über dem Senderschnitt. RTLZWEI überzeugte mit dem Drama0,88 sowie 0,44 Millionen jüngere Zuschauer. Hier wurden hohe Quote von 3,5 und 6,7 Prozent gemessen. VOX zählte mit der Komödie1,02 Millionen Zuschauer und 0,40 Millionen Umworbene. Daraus resultierten akzeptable Marktanteile von 3,5 sowie 5,4 Prozent.