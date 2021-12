Serienabend im Ersten hält sich durchgängig stabil

Quotennews

Man startete zwar nur mit knapp über drei Millionen Zuschauern in die Primetime, dafür sicherte sich «Eldorado KaDeWe» bis in die Nacht zufriedenstellende Quoten.



In Form eines Serienmarathons strahlte das Erste am gestrigen Abend die Historienserieaus. Die Miniserie führt ins Berlin der 1920er Jahre, als der frisch aus dem Krieg heimgekehrte Harry Jandorf die Geschäftsführung des Kaufhauses des Westens übernimmt. Seine Schwester Fritzi möchte ebenfalls in die Geschäftsleitung einsteigen und verliebt sich bei diesem Vorhaben in die Verkäuferin Heidi.Zu Beginn der Primetime saßen 3,06 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm und sicherten sich somit passable 10,2 Prozent. Die 0,48 Millionen Jüngeren sorgten für einen guten Marktanteil von 7,0 Prozent. Im Anschluss nahm die Reichweite kontinuierlich ab. Für Episode vier waren beispielsweise noch 1,99 Millionen Zuschauer mit von der Partie, zum Staffelfinale noch 1,66 Millionen. Die Quote erreichte den Tiefpunkt mit Folge drei bei annehmbaren 9,5 Prozent und kletterte ab da wieder auf bis zu hohe 15,6 Prozent. Am Ende des Serienabends waren noch 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige mit dabei. Auch hier verkleinerte sich die Sehbeteiligung zunächst auf bis zu 5,9 Prozent, ehe es aufwärts auf gute 7,8 Prozent ging.Das ZDF hatte mit dem Krimikeine Probleme an dem Serienabend vorbeizuziehen. Hinter der «Tagesschau» wurde der Film somit zum zweitgefragtesten Programm des Tages. Die 5,16 Millionen Neugierigen ergatterten einen starken Marktanteil von 17,4 Prozent. Bei den 0,45 Millionen Jüngeren waren gute 6,4 Prozent möglich.