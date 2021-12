Höchste Reichweite für «Wer wird Millionär?» seit August

Quotennews

Auch in den vergangenen Wochen war das Interesse an der Quizshow stets hoch gewesen.



Zum letzten Mal in diesem Jahr nahm Günther Jauch auf seinem Stuhl Platz und begleitete seine Kandidaten auf dem Weg zu bis zu einer Million Euro. Die gestrige-Ausgabe wurde ein weiteres Mal in zwei Teil geteilt, da zwischendrin «RTL Direkt» gesendet wurde. Zur Weihnachtsausgabe in der Vorwoche hatte die Reichweite bei 3,63 Millionen Fernsehenden gelegen, was einem starken Marktanteil von 13,4 Prozent entsprach. 0,82 Millionen Jüngere bedeuteten zudem eine gute Quote von 12,5 Prozent.Die gestrige Ausgabe setzte noch etwas drauf und begeisterte somit 3,66 Millionen Zuschauer. Dies bedeutete die größte Reichweite seit einer Folge Anfang August. Somit erhöhte sich auch der Marktanteil geringfügig auf überzeugende 13,8 Prozent. Allerdings zeigte sich in der Zielgruppe eine gegenläufige Bewegung, so dass sich das Publikum auf 0,70 Millionen Menschen verkleinerte. Dies hatte solide 11,0 Prozent zur Folge.Das eingeschobenelag gemeinsam mit dem zweiten Teil schließlich noch bei 3,13 Millionen Fernsehenden. Weiterhin war RTL somit ein starker Marktanteil von 13,1 Prozent sicher. Die 0,61 Millionen Umworbenen sorgten noch für passable 10,0 Prozent.überzeugte ab 23.25 Uhr 1,28 Millionen Interessierte, wodurch die Quote auf solide 8,2 Prozent sank. Die 0,30 Millionen Werberelevanten stürzten auf eine maue Sehbeteiligung von 7,2 Prozent ab.