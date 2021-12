SR schickt Florian Mayer nach Washington

Köpfe

Der Korrespondent gehört zum Team der saarländischen Politik-Redaktion.

Ob die Wahlen für Florian Mayer im Saarland schon gelaufen sind? CDU-Ministerpräsident Tobias Hans kann sich entspannt zurücklehnen, denn außer der SPD wird ihm kaum eine Partie am 27. März wirklich gefährlich. Beste Zeit also, dass der seit 2015 als Redakteur für SR1, SR2 KulturRadio und SR 3 Saarlandwelle ins Ausland zu schicken.Der Moderator, unter anderem der SR Fernsehen-Sendung «aktuell», wird ins ARD-Studio Washington wechseln. Der neue SR-Juniorkorrespondent ist in Bexbach aufgewachsen und hat an der Universität Trier Germanistik/Philosophie sowie an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken Historisch Orientierte Kulturwissenschaften studiert. Anschließend absolvierte er bei der Saarbrücker Zeitung ein Volontariat und arbeitete zunächst als SZ-Redakteur, bevor er als Journalist auf den Halberg zum Saarländischen Rundfunk wechselte.„Florian Mayer hat in der der Bewerbungsrunde vor allem durch sein Wissen über die amerikanische Geschichte und sein großes Interesse an Land und Leuten überzeugt“, erklärt Michael Thieser, der für SR-Korrespondentinnen und SR-Korrespondenten zuständige Leiter der SR-Programmgruppe Politik/Zeitgeschehen und wünschte dem 33-jährigen Journalisten alles Gute für seine einjährige Zeit als SR-Juniorkorrespondent.