«The Masked Singer»-Special mit weniger als zwei Millionen Zuschauern

Quotennews

In den regulären Staffeln lag die Reichweite stets deutlich höher. Dennoch zog ProSieben auf diese Weise an den restlichen privaten Sendern vorbei.



gehört momentan zu den gefragtesten Shows bei ProSieben , so dass der Sender die Gelegenheit für ein Weihnachtsspecial natürlich nicht ausließ. Im Rahmen der „rätselhaften Weihnachtsshow“ traten drei weitere Stars – maskiert als Rentier, Geschenk und Gans – auf. Matthias Opdenhövel moderierte die Sonderausgabe diesmal gemeinsam mit Bülent Ceylan. Das Rateteam bestand aus Ruth Moschner, Rea Garvey und Andrea Sawatzki. Im Gegensatz zu den mehrteiligen Staffeln wurden die Sänger noch am selben Abend demaskiert und entpuppten sich als Steven Gätjen, Mickie Krause und Yvonne Catterfeld.Insgesamt schalteten 1,92 Millionen Fernsehende für die Sonderausgabe ein, so dass ProSieben an den restlichen privaten Sendern ohne Probleme vorbeizog. Somit wurde eine starke Quote von 6,5 Prozent ermittelt. Mit den regulären Ausgaben konnte das Special jedoch nicht mithalten. In der vergangenen Staffel waren stets mehr als zwei und oft sogar drei Millionen Zuschauer mit von der Partie. Die 0,96 Millionen Umworbenen sicherten sich zudem einen hohen Marktanteil von 12,7 Prozent.Ab 22.15 Uhr übertrag der Sender NFL-Spiel Pittsburgh Steelers gegen Kansas City Chiefs. Für die erste Hälfte interessierten sich bis zu 0,80 Millionen Sportfans, was annehmbaren 3,3 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 0,52 Millionen Jüngeren wurden bis zu passable 8,4 Prozent verbucht. Nach Mitternacht erhöhte sich der Marktanteil zeitweise auf hohe 5,4 Prozent Marktanteil. Auch in der Zielgruppe wurde eine gute Sehbeteiligung von bis zu 10.5 Prozent erzielt.