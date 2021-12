Filmübertragungen bei Kabel Eins und RTLZWEI glänzen

Quotennews

Auch wenn mehr Zuschauer in Sat.1 einschalteten, war der Erfolg bezogen auf den üblichen Senderschnitt hier nicht allzu groß.



Sat.1 entschied sich am Montagabend für das Familiendrama, welches 1,36 Millionen Interessierte auf den Sender lockte. Mit dieser Reichweite kam der Sender allerdings nicht über annehmbare 4,9 Prozent Marktanteil hinaus. Die 0,58 Millionen Jüngeren sicherten sich eine gute Quote von 8,7 Prozent. Mit der Wiederholung des Märchens «Der Nussknacker und die vier Reiche» ► verkleinerte sich das Publikum schließlich auf 0,56 Millionen Menschen, so dass der Marktanteil auf maue 3,7 Prozent stürzte. Die 0,25 Millionen Umworbenen fielen ebenfalls auf akzeptable 6,4 Prozent zurück.Auch wenn die Zuschauerzahl etwas niedriger lag, sah der Abend für Kabel Eins schon besser aus. Die Actionkomödieüberzeugte 0,99 Millionen Fernsehende und fuhr somit solide 3,4 Prozent ein. Die 0,41 Millionen Werberelevanten kamen auf eine hohe Sehbeteiligung von 6,0 Prozent. Mit der Fortsetzungsteigerte sich der Sender bei 0,81 Millionen Filmfans auf überzeugende 4,5 Prozent. Auch für die 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging es aufwärts auf starke 7,3 Prozent Marktanteil.Ebenso konnte sich das Ergebnis von RTLZWEI sehen lassen. Das Dramabewegte 0,89 Millionen Zusehende zum Einschalten und startete folglich mit sehr guten 3,3 Prozent in den Abend. Hier waren ebenfalls 0,41 Millionen Jüngere mit von der Partie, welche für hohe 6,5 Prozent Marktanteil sorgten. Mit dem Fantasyfilmerhöhte sich die Quote schließlich bei einem Publikum von 0,50 Menschen auf starke 4,3 Prozent. In der Zielgruppe blieb der Marktanteil mit 0,19 Millionen Umworbenen konstant.