Sportcheck

Die Zeit nach Weihnachten und zwischen den Jahren bietet natürlich zahlreiche Sport-Highlights, die aber allesamt irgendwie an Corona leiden.

In erster Linie die Vierschanzen-Tournee der Skispringer, die noch in 2021 startet, die aber in Oberstdorf ohne Zuschauer auskommen muss. Betroffen ist davon freilich auch beispielsweise die Eishockey-Bundesliga, die traditionell nach Weihnachten ansonsten die meistens Fans anlockt. 2022 wieder. Oder? Hoffentlich...Einen Tag vor Heiligabend erreichte Sport 1 beim Auftaktsieg von Gabriel Clemens bei der Darts-WM mit 720.000 Zuschauern ab drei Jahren im Schnitt die beste Durchschnittsreichweite. In der Spitze schauten 1,06 Millionen Fans zu, zudem gab es insgesamt 640.000 Livestream-Abrufe. zuvor schon sorgte Florian Hempels Sieg für einen neuen Rekord: Mit in der Spitze 1,1 Millionen Zuschauern wurde so früh wie noch nie bei dem Turnier die magische Grenze geknackt. Die beiden Deutschen müssen (siehe Programm-Highlights) am Montag wieder ran. Neue Rekorde garantiert?Eurosport hat sich mit Christian Ehrhoff einen neuen Top-Experten ins Team geholt für die Übertragung des Eishockey-Turniers bei den Olympischen Spielen in Beijing 2022. Der Silbermedaillengewinner von PyeongChang 2018 ist zumindest ein (früherer) NHL-Star, der an Bord ist. Bekanntlich werden wie vor vier Jahren keine Spieler aus der stärksten Liga der Welt am Turnier teilnehmen. Moderator Simon Südel und Christian Ehrhoff präsentieren ab 9. Februar die "Olympic Hockey Night" bei Eurosport im Free-TVAuch bis zum Achtelfinale der Fußball-Champions League dauert es noch bis Februar. Am 15.02. ist das Topspiel zwischen Paris Saint Germain und Real Madrid live auf Amazon Prime Video zu sehen. Moderator ist Sebastian Hellmann. Kommentiert wird die Partie von Jonas Friedrich und Weltmeister Benedikt Höwedes, Wolfgang Stark wird die Schiedsrichter-Entscheidungen bewerten. Am 22. Februar zeigt der Sender ebenfalls ab 21.00 Uhr die Partie des FC Chelsea London gegen den OSC Lille. Am 08. März wird FC Bayern München gegen den FC Salzburg gezeigt, am 15.03. Manchester United gegen Atlético Madrid. Die Live-Übertragungen der UEFA Champions League bei Prime Video werden dazu auch in Sky Sportsbars in Deutschland gezeigt.Ohne zusätzlich bezahlen zu müssen, sehen die Handball-Fans die anstehende Europameisterschaft der Männer in Ungarn und der Slowakei auf Eurosport . Der Sender zeigt bis zu 18 Partien ohne deutsche Beteiligung live - und dann auch Halbfinals und das Endspiel. Los geht´s am 13. Januar mit Frankreich gegen Kroatien. sportdeutschland.tv zeigt alle Spiele der Men's EHF EURO 2022 live und auf Abruf. Der Turnierpass ist für 12 Euro erhältlich. Die deutschen Partien laufen in den öffentlich-rechtlichen Sendern. Eurosport kündigt ohnehin einen heißen Januar an, zeigt auch drei Springen der Vierschanzentournee, die Tennis Australian Open, Weltcups im Wintersport und das Snooker Masters.Dazu passt folgende Meldung: Sportdeutschland.TV zeigt als einzige Plattform in Deutschland alle 65 Spiele der Handball-EM live und auf Abruf. Die Fans dürfen aich dabei auf Ikone Stefan Kretzschmar als kommentierenden Experten freuen. Einzelspiele sind zum Preis von 3,50 buchbar.Vom Handball wieder zum Fußball und da nochmals Champions League, nun aber die Damen: DAZN zeigt alle Partien, teils auf seinem YouTube-Kanal. Zwei deutsche Teams sind noch im Wettbewerb. Und auch wenn es erst Ende März 2022 weiter geht, so sei bereits jetzt darauf hingewiesen, dass am 22. und 23. 03. sowie eine Woche später die vier Duelle FC Bayern München Paris Saint-Germain, FC Arsenal London VfL Wolfsburg, Juventus Turin Olympique Lyon und Real Madrid FC Barcelona echte Kracher sind.* Montag, ab 13.00 Uhr: Florian Hempel gegen Raymond Smith (Darts-WM aus London, dritte Runde, Sport 1)* Montag, 13.35 Uhr: Cyclocross (Radsport, Damenrennen aus Zolder, ab 14.55 Uhr: Herren, Eurosport)* Montag, 20.00 Uhr: Gabriel Clemens gegen Jonny Clayton (Darts-WM aus London, dritte Runde, Sport 1)* Montag, 21.00 Uhr: Newcastle United - Manchester United (Fußball aus England, Premier League, Sky)* Dienstag, 00.45 Uhr: Deutschland - Tschechien (Eishockey, U20-WM, Magenta TV)* Dienstag, 09.50 Uhr: Risenslalom der Damen (Ski alpn aus Lienz, Eurosport)* Dienstag, 11.15 Uhr: Abfahrt der Herren (Ski alpin aus Bormio, ARD)* Dienstag, 14.00 Uhr: Tour de Ski (Ski nordisch, Sprint der Damen aus Lenzerheide, Eurosport)* Dienstag, 18.15 Uhr: SC DHfK Leipzig - HC Erlangen (Handball, Bundesliga, Magenta TV)* Dienstag, 19.00: u.a. Grizzlys Wolfsburg - Adler Mannheim (Eishockey, DEL; Magenta TV)* Dienstag, 21.00 Uhr: Leicester City - FC Liverpool (Fußball aus England, Premier League, Sky)* Mittwoch, 00.45 Uhr: Deutschland - Kanada (Eishockey, U20-WM, Magenta TV)* Mittwoch, 11.15 Uhr: Super G der Herren (Ski alpin aus Bormio, ARD)* Mittwoch, 16.10 Uhr: Vierschanzentournee (Skispringen, Auftakt aus Oberstdorf, ARD)* Donnerstag, 18.00 Uhr: medi Bayreuth - EWE Baskets Oldenburg (Basketball, Bundesliga, Sport 1)* Donnerstag, 19.00 Uhr: u.a. Bietigheim Steelers - Adler Mannheim (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Freitag, 13.30 Uhr: Alba Berlin - s.Oliver Würzburg (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Freitag, 16.25 Uhr: Skispringen Damen (aus Ljubno, Eurosport)* Freitag, 19.45 Uhr: Deutschland - Österreich (Eishockey, U20-WM, Magenta TV)* Samstag, 11.50 Uhr: Langlauf (Weltcup aus Oberstdorf, Tour de Ski, Sprint der Frauen, Eurosport)* Samstag, 13.30 Uhr: Darts-WM (Viertelfinale aus London, Sport 1)* Samstag, 13.45 Uhr: Vierschanzentournee (Skispringen aus Garmisch-Partenkirchen, ZDF)* Samstag, 17.50 Uhr: Snowboard (Weltcup in Calgary, Slopestyle der Damen, Eurosport)* Samstag, 18.30 Uhr: Kölner Haie - Adler Mannheim (Eishockey, DEL Magenta TV)* Sonntag, 02.00 Uhr: Milwaukee Bucks - New Orleans Pelicans (Basketball, NBA, DAZN)* Sonntag, 13.35 Uhr: Cyclocross (Radsport, Weltccup aus Hulst/Niederlande, Eurosport)* Sonntag, 15.00 Uhr: Niners Chemnitz - Mitteldeutscher BC (Basketball, Bundesliga, Sport 1)* Sonntag, 16.15 Uhr: u.a. Iserlohn Roosters - Straubing Tigers (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Sonntag, 16.15 Uhr: SG Bietigheim - Borussia Dortmund (Handball, Bundesliga der Damen, Eurosport)* Sonntag, 18.55 Uhr: evtl. Dallas Cowboys - Arizona Cardinals (Football, NFL, Pro Sieben)* Montag, 00.30 Uhr: Rallye Dakar (1. Etappe aus Saudi Arabien, Eurosport)