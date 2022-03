Sportcheck

Die Eröffnungsfeier der Paralympics holt nur einen Bruchteil der Reichweite des Olympia-Starts und auch die ersten Wettbewerbe waren nur mäßig gefragt. DAZN hat dazu weitere schlechte Bundesliga-Nachrichten und Sport1 wird viel aus Hamburg übertragen.

Die Programm-Highlights der nächsten Tage:

Am Freitag haben die Paralympischen Winterspiele 2022 in Peking begonnen – allerdings ist das Interesse weitaus geringer als bei den Olympischen Spielen vor einem Monat. So verfolgten die Eröffnungsfeier um kurz vor 13:00 Uhr nur 0,98 Millionen ZDF-Zuschauer, bei Olympia waren es 3,77 Millionen. Die Einschaltquoten waren dementsprechend niedrig. Mit 10,5 Prozent bei allen und 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für den Mainzer Sender unterdurchschnittlich. Die Berichterstattung am Wochenende fiel im Vergleich zu Olympia wesentlich überschaubarer aus. Die Live-Strecke zwischen 9:00 Uhr und 9:50 Uhr sahen 0,62 Millionen Zuschauer, die Marktanteile verblieben im ausbaufähigen Bereich: 9,1 Prozent bei allen und 5,3 Prozent bei den Jüngeren. Am Samstagnachmittag wollten die knapp 20-minütige Zusammenfassung des ersten Wettkampftages 1,81 Millionen sehen. Mit einer Sehbeteiligung von 14,9 Prozent lag die Sendung auf einem guten Niveau. Auch bei den Jüngeren lag man mit 5,6 Prozent im soliden Bereich.Am Sonntag startete die Berichterstattung erst um 10:15 Uhr, die 900.000 Zuschauer nicht verpassen wollten. Mit Marktanteilen von 8,9 und 3,6 Prozent war das Interesse erneut verhalten. Kurz vor 11:00 Uhr, als das ZDF auf die geplanten Weltcups umschaltete, stieg die Reichweite übrigens auf etwas mehr als zwei Millionen. Bereits um 12:05 Uhr stand am Sonntag dann die Tageszusammenfassung an, die 1,61 Millionen nicht verpassen wollten. Mit 12,8 Prozent auf dem Gesamtmarkt und 5,8 Prozent bei den Jüngeren lag das ZDF auf einem durchschnittlichen Niveau. Die Biathlon-Verfolgung der Frauen sahen im Anschluss übrigens fast doppelt so viele Wintersportfans.Mithat DAZN nun eine weitere Eigenproduktion eingestellt. Ein Sendersprecher hatte ‚DWDL‘ bestätigt, dass es bereits am heutigen Montag keine neue Ausgabe mehr geben werde. Somit gibt es nun beim Streaming-Dienst montags keine Zusammenfassung mehr der Partien der Fußball-Bundesliga vom Wochenende. Schon Anfang des Jahres meldete DAZN das Aus von «TGIF – Thank God It's Friday». Auch «TippiTaka» mit Comedian Abdelkarim am Samstagnachmittag war bereits nach wenigen Wochen abgesetzt worden.Nachdem die Spieltage 28 bis 30 terminiert wurden, kann Sport1 nun auch vermelden, welche Partien der 2. Fußball-Bundesliga der Sender jeweils Samstagabend ab 20.30 Uhr im Free-TV zeigt. Dabei ist ganz viel Hamburg: Hansa Rostock gegen den FC St. Pauli läuft am 2. April, der HSV gegen den Karlsruher SC und damit die Revanche für das Pokalmatch unlängst erst am 16. April. Dazwischen kommen die Fans ein drittes Mal innerhalb kürzester Zeit in den Genuss einer Partie aus dem Nürnberger Max-Morlock-Stadion. Der Club empfängt am 9. April Darmstadt 98. Bis dahin sind die Partien 1. FC Heidenheim Werder Bremen (12. März) und Werder Bremen Darmstadt 98 (19. März) zu sehen. Ende März pausiert auch die 2. Bundesliga aufgrund der Länderspiele. Deutschland kickt dabei gegen Israel und in Amsterdam gegen die Niederlande.Eintracht Frankfurt spielt bereits am Mittwochabend in Sevilla, Leipzig muss gegen Moskau aus den bekannten Gründen gar nicht ran. Also zeigt RTL kommenden Donnerstag im Free-TV ab 21 Uhr eben das Achtelfinalspiel von Bayer Leverkusen in der UEFA Europa League: Die Werkself trifft auf Atalanta Bergamo, in den letzten Jahren auch Teilnehmer der UEFA Champions League.Otto Normalbürger hat ja auch bereits das Fahrrad aus der Garage geholt und die Reifen aufgepumpt. Das passt es doch, dass Eurosport nun ankündigt, in dieser Rennsportsaison mehr als 150 Stunden live im Free-TV zu zeigen von den anstehenden Frühjahrsklassikern. Noch mehr gibt´s im Stream auf GCN+ (Global Cycling Network) und Joyn Plus+. Eurosport nennt sich „Home of Cycling" und überträgt diverse Radevents in den nächsten Wochen. Highlights sind natürlich Mailand-San Remo (19. März), die Flandern-Rundfahrt (3. April), Paris-Roubaix (17. April) und Lüttich-Bastogne-Lüttich (24. April). Los ging´s bereits letzten Samstag mit dem Halbklassiker Strade Bianche in der Toskana und der Fernfahrt Paris-Nizza, die genauso nächsten Sonntag endet wie das Etappenrennen Tirreno Adriatico.* Montag, 14.15 Uhr: Paris - Nizza (Radrennen, 2. Etappe, Eurosport)* Montag, 19.00 Uhr: Turkish Masters (Snooker aus Antalya, Eurosport)* Montag, 19.15 Uhr: Ingolstadt Panther - Mannheim Adler (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Montag, 20.45 Uhr: FC Venedig - Sassuolo Calcio (Fußball aus Italien, Serie A, DAZN)* Montag, 21.00 Uhr: Deportivo Alaves - FC Sevilla (Fußball aus Spanien, La Liga, DAZN)* Dienstag, 09.05 Uhr: u.a. Ski Alpin (Paralympics, Winterspiele in Peking, ZDF)* Dienstag, 16.05 Uhr: Tirreno - Adriatico (Radrennen, 2. Etappe, Eurosport)* Dienstag, 19.15 Uhr: Bietigheim Steelers - Straubing Tigers (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Dienstag, 21.00 Uhr. FC Bayern München - FC Salzburg (Fußball, Champions League, AMAZON)* Dienstag, 21.00 Uhr: FC Liverpool - Inter Mailand (Fußball, Champions League, DAZN)* Mittwoch, 09.00 Uhr: u.a. Langlauf (Paralympics, Winterspiele in Peking, ARD)* Mittwoch, 18.30 Uhr: medi Bayreuth - JobStairs Gießen 46ers (Basketball, Bundesliga, Sport 1)* Mittwoch, 21.00 Uhr: Real Madrid - Paris St. Germain (Fußball, Champions League, DAZN)* Donnerstag, 09.00 Uhr: u.a. Riesenslalom (Paralympics, Winterspiele in Peking, ARD)* Donnerstag, 14.10 Uhr: Sprint der Herren (Biathlon aus Otepää, Estland, ARD)* Donnerstag, 20.00 Uhr: Premier League (Darts aus Brighton, DAZN)* Donnerstag, 21.00 Uhr: Atalanta Bergamo - Bayer Leverkusen (Fußball, Europa League, RTL)* Freitag, 12.05 Uhr: Spring klassisch (Langlauf der Frauen aus Falun, Eurosport)* Freitag, 16.20 Uhr: Skifliegen (WM aus Vikersund, ARD)* Freitag, 18.25 Uhr: Riesenslalom (Ski Weltcup der Damen aus Äre, Schweden, ARD)* Freitag, 20.00 Uhr: Rote Raben Vilsbiburg - NawaRo Straubing (Volleyball, Bundesliga der Damen, Sport )* Freitag, 21.00 Uhr: Montpellier HSC - OGC Nizza (Fußball aus Frankreich, Ligue 1, DAZN)* Samstag, 05.30 Uhr: u.a. Langlauf (Paralympics, Winterspiele in Peking, ARD)* Samstag, 09.55 Uhr: Nordische Kombination (Ski Weltcup der Damen, ARD)* Samstag, 13.00 Uhr: TSG Hoffenheim - FC Bayern München (Fußball, Bundesliga der Damen, SWR)* Samstag, 14.00 Uhr: Eintracht Braunschweig - 1. FC Saarbrücken (Fußball, 3. Liga, NDR)* Samstag, 14.45 Uhr: Skispringen (Weltcup der Damen aus Oberhof, ARD)* Samstag, 15.30 Uhr: u.a. TSG Hoffenheim - FC Bayern München (Fußball, Bundesliga der Herren, Sky)* Samstag, 17.45 Uhr: Hamburg Towers - Baskets Bonn (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Samstag, 20.15 Uhr: FrischAuf Göppingen - SC DHfK Leipzig (Handball, Bundesliga, Magenta TV)* Samstag, 20.30 Uhr: FC Heidenheim - Werder Bremen (Fußball, 2. Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 10.30 Uhr: Mixed-Staffel (Ski, Langlauf aus Falun, Eurosport)* Sonntag, 13.30 Uhr: THW Kiel - Füchse Berlin (Handball, Bundesliga, NDR)* Sonntag, 15.00 Uhr: Gießen 46ers - Alba Berlin (Basketball, Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 16.25 Uhr: Skifliegen (Teamwettbewerb der Herren, ARD)* Sonntag, 17.00 Uhr: Schwenninger Wild Wings - Eisbären Berlin (Eishockey, DEL, Servus TV)* Sonntag, 17.30 Uhr: Eintracht Frankfurt - VfL Bochum (Fußball, Bundesliga, DAZN)