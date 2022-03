Sportcheck

Das Viertelfinale der UEFA Champions League steht vor der Tür, weswegen Prime Video die Partien benannt hat. Während die Bayern nur im Rückspiel zu sehen sind, wird der Hinspiel-Dienstag mit einem englischen Traditionsverein gefüllt.

Die Programm-Highlights der nächsten Tage:

Seit letzten Donnerstag läuft meist spätabends die angeblich beste Rugby-Liga der Welt jetzt auch wöchentlich im Free-TV: Sport1+ zeigt in der Regel drei Partien pro Spieltag live aus der National Rugby League (NRL) aus Australien. Und auf Sport1 frei empfangbar gibt´s das wöchentliche Highlight-Magazin mit der Zusammenfassung des vergangenen Spieltags. Und auch im Livestream auf sport1.de, in den Sport1 Apps sowie auf YouTube und Facebook mit Kommentator Basti Schwele.Sport1 kann nun die Samstagabendpartien im Free-TV aus der 2. Fußball-Bundesliga bekannt geben. Am 23. April läuft FC St. Pauli gegen Darmstadt 98, eine Woche später Darmstadt 98 gegen Erzgebirge Aue und am 7. Mai dann FC Schalke 04 gegen FC St. Pauli. Der Countdown beginnt in der Regel um 19:30 Uhr, das Livespiel um 20:30 Uhr. Kommenden Samstag zeigt der Sender nach der Länderspielpause die Begegnung Hansa Rostock gegen St. Pauli. Ganz schön viel Hamburg also am Samstagabend. Aber auch Hessen kommen oft zum Zuge, denn am 09. April heißt es 1. FC Nürnberg gegen Darmstadt 98. Und am 16. April ist dann der Hamburger SV gegen den Karlsruher SC dran.Wir bleiben beim Sender, schauen aber ganz aktuell auf diesen Montagabend: Sport 1 bringt da ab 20.15 Uhr ein neues Quizformat an den Start:. Vier Zweier-Teams unter anderem mit Thomas Helmer, Mario Basler, Peter Neururer oder Thorsten Legat sind in Sachen Wissen gefragt, was sechs Jahrzehnte Bundesliga betrifft. Unter anderem geht es um den Tonnen-Tritt von Jürgen Klinsmann oder den Hundebiss in den Hintern von Friedel Rausch. Die Sendung läuft während der Länderspielpause auf dem Primetime-Slot am Montagabend, den normalerweise die Top-Ten-Show «Herrlich verrückte Bundesliga» belegt. Weitere Quiz-Folgen seien aber bereits in Planung, heißt es vom Sender.Am 5. April zeigt Prime Video das Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League zwischen Benfica Lissabon und FC Liverpool. Und eine Woche später, ebenfalls Dienstag ab 21 Uhr, ist dann FC Bayern München gegen FC Villarreal zu sehen. Jonas Friedrich wird gemeinsam mit Benedikt Höwedes alle Spiele kommentieren. Sebastian Hellmann fungiert wie üblich als Moderator. Wie das Expertenpanel zusammengestellt sein wird, hielt Prime Video derweil noch unter Verschluss. Einzig Wolfgang Stark wird als Schiedsrichter-Experte an Bord sein.Sportklettern bekommt bei Discovery einen Platz auf der großen TV-Bühne. Mit der International Federation of Sport Climbing (IFSC) soll die spektakuläre Sportart auch über Eurosport in den kommenden drei Jahren einem Millionenpublikum zugänglich gemacht werden. Weltcups und Weltmeisterschaften sind zu sehen, um Klettern einem neuen Publikum in ganz Europa nahezubringen. Los geht´s vom 8. bis 10 April mit dem Bouldern im Schweizer Ort Meiringen. Anschließend gastiert die Weltelite bis Oktober auch in Korea, den USA, Frankreich, Österreich, China oder Slowenien.Ein Splitter zum Schluss: Für eine geplante Serie über den Aufstieg des FC Bayern München in den 60er und 70er Jahren werden 100 gute Fußballer zwischen 18 und 32 gesucht und weitere bis zu 1.500 Komparsen zwischen ganz jung und 80 Jahren für Rollen als Zuschauer oder Schiedsrichter. Was man außer Interesse mitbringen sollte: Schnauzbärte und Koteletten.* Montag, 17.00 Uhr: Miami Open (Tennis: ATP Masters, Sky)* Dienstag, 02.00 Uhr: Memphis Grizzlies - Golden State (Basketball, NBA, DAZN)* Dienstag, 16.30 Uhr: Israel - Deutschland (Fußball, U21, EM-Qualifikation, Pro Sieben Maxx)* Dienstag, 18.30 Uhr: Hamburger SV - Erzgebirge Aue (Fußball, 2. Bundesliga. Sky)* Dienstag, 20.00 Uhr: Malta - Kuwait (Fußball, Länderspiel, DAZN)* Dienstag, 20.15 Uhr: Niederlande - Deutschland (Fußball, Länderspiel, ARD)* Dienstag, 20.45 Uhr: u.a. England - Elfenbeinküste (Fußball, Länderspiele, DAZN)* Dienstag, 20.45 Uhr: Portugal - Nordmazedonien und Polen - Schweden (Fußball, WM-Qualifikationsspiele, DAZN)* Mittwoch, 14.45 Uhr: Quer durch Flandern (Radrennen der Herren, Eurosport)* Mittwoch, 19.15: Mannheimer Adler - Krefeld Pinguine (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Mittwoch, 20.45 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - SC Pick Szeged (Handball, Champions League, Viertelfinal-Qualifikation, DAZN* Mittwoch, 21.00 Uhr: Paris St. Germain - FC Bayern München (Fußball, Champions League der Damen, DAZN)* Donnerstag, 18.45 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Arsenal London (Fußball, Champions League der Damen, DAZN)* Donnerstag, 19.05 Uhr: u.a. MT Meldungen - FrischAuf Göppingen (Handball, Bundesliga, Sky)* Donnerstag, 20.00 Uhr: Premiere League (Darts aus Birmingham, Sport 1)* Freitag, 16.00 Uhr: Grand Slam (Judo aus Antalya, Eurosport)* Freitag, 17.55 Uhr: Fußball, Weltmeisterschaft der Männer (Auslosung der Gruppen in Doha, ARD)* Freitag, 19.00 Uhr: u.a. Ingolstadt Panther - Schwenningen Wild Wings (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Freitag, 20.30 Uhr: Union Berlin - 1. FC Köln (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Samstag, 14.00 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - MSV Duisburg (Fußball, 3. Liga, WDR)* Samstag, 15.00 Uhr: Gran Premio Miguel Indurain (Radrennen der Männer, Eurosport)* Samstag, 15.30 Uhr: u.a. SC Freiburg - FC Bayern München (Fußball, Bundesliga, Sky)* Samstag, 20.15 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - SG Flensburg-Handewitt (Handball, Bundesliga, Magenta TV)* Samstag, 20.30 Uhr: Hansa Rostock - FC St. Pauli (Fußball, 2. Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 08.15 Uhr: Paris-Marathon (45. Auflage, Eurosport)* Sonntag, 11.00 Uhr: Flandern-Rundfahrt (Radrennen, Eurosport)* Sonntag, 13.50 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Bayern München (Fußball, Bundesliga der Frauen, BR)* Sonntag, 15.00 Uhr: Alba Berlin - medi Bayreuth (Basketball, Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 17.00 Uhr: GP von Argentinien (Motorrad-WM, Servus TV)* Sonntag, 17.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz (Fußball, Bundesliga, DAZN)