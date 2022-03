Ben Becker mit Gastauftritt bei «In aller Freundschaft»

TV-News

Durch seinen Auftritt bei der ARD-Serie werden Ben Becker und dessen Vater Rolf Becker erstmals gemeinsam vor der Kamera stehen.

Die Stimmlage der beiden ähnelt sich sehr, doch gemeinsam vor der Kamera hat man die beiden bislang noch nicht gesehen. Das wird sich demnächst ändern, denn aktuell finden die Dreharbeiten für eine neue-Folge für Das Erste statt. Darin werden auch Vater Rolf und Sohn Ben Becker zu sehen sein – jedoch als Kontrahenten. Ben Becker gibt dabei sein Debüt in der von Saxonia Media produzierten Krankenhaus-Reihe.„Das erste Mal zusammen vor der Kamera, das macht natürlich Spaß. Und, weil man sich so gut kennt, ist es auch ein bisschen merkwürdig. Man kann sich ein bisschen in die Karten gucken. Das erhöht auch ein wenig die Spannung, aber ansonsten ist das natürlich unheimlich schön!“, kommentiert Ben Becker, während Rolf Becker hinzufügt: „Das ist ein Geburtstagsgeschenk. Allerdings waren wir am Set wirklich nur Kollegen, das Familiäre kam nach Drehschluss.“Die beiden werden in der Folge „Ein guter Mensch“ (Folge 987) zu sehen sein, die aktuell gedreht und voraussichtlich im September ausgestrahlt wird. Ben Becker verkörpert darin Ulrich Zweigert, der sich als Polizist Zutritt zum Hause Stein verschafft und Otto (Rolf Becker) überwältigt, als der dem Einbrecher auf die Schliche kommt. Dabei ist Ulrich selbst in keiner guten Verfassung, so dass es Otto gelingt, sich zu befreien und nun seinerseits Ulrich zur Strecke zu bringen. Dies denkt er zumindest.