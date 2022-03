RTL und Sat.1 verlieren am Nachmittag und überzeugen auch zur Primetime nicht

Quotennews

Die Reichweiten von «Martin Rütter – Die Welpen kommen» sowie «Leben leicht gemacht» sanken recht deutlich.



Am Nachmittag zeigte RTL die zweite Folge der neuen Staffel von. Mit 1,75 Millionen Fernsehenden verlor das Programm jedoch mehr als 500.000 Zuschauern gegenüber der Vorwoche. Mit 9,1 Prozent hielt sich die Sendung folglich nur noch knapp über dem Senderschnitt. Auch bei den 0,49 Millionen Umworbenen musste RTL einen Rückgang auf einen soliden Marktanteil von 11,7 Prozent hinnehmen.Auch in Sat.1 verlorrecht deutlich. Die zwölfte Folge fuhr folglich mit Abstand die geringsten Reichweiten dieser Staffel ein. Trotz dem Rückgang auf 1,11 Millionen Fernsehende stieg allerdings die Sehbeteiligung von zuletzt 5,5 auf 5,8 Prozent. Bei den 0,31 Millionen Werberelevanten war ebenfalls eine Verbesserung der Quote auf solide 7,5 Prozent zu erkennen.Zur Primetime setzte RTL auf den Actionthriller, welcher bei 1,56 Millionen Zuschauern einen mauen Marktanteil von 5,5 Prozent einfuhr. Bei den 0,60 Millionen Jüngeren kamen mäßige 8,3 Prozent Marktanteil zustande. Sat.1 konnte mit dem Musicalnicht dagegenhalten und landete mit 1,06 Millionen Filmfans bei mageren 3,6 Prozent. Bei den 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde eine akzeptable Quote von 6,1 Prozent gemessen. Bei RTLZWEI schalteten 0,78 Millionen Interessenten für den Fantasyfilmein, welcher es auf ein passables Ergebnis von 2,5 Prozent schaffte. Die 0,32 Millionen Umworbenen entsprachen einer annehmbaren Quote von 4,1 Prozent.