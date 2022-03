«Kitchen Impossible» muss erstmals wieder federn lassen

Quotennews

Dennoch stand die Kochshow bei VOX weiterhin sehr stark da. «Trucker Babes» konnte sich in der zweiten Woche lediglich in der Zielgruppe steigern.



Das Kochduellzeigte sich in den vergangenen Wochen unaufhaltsam und legte mit jeder Ausgabe noch eine Schippe drauf. In der Vorwoche wurde VOX somit bei 1,71 Millionen Fernsehenden mit starken 6,7 Prozent belohnt. Bei den 0,91 Millionen Jüngeren stand ein herausragender Marktanteil von 14,1 Prozent auf dem Papier. Gestern ließ sich Tim Mälzer vom Salzburger Koch und Gastronom Sepp Schellhorn unterstützen und trat mit diesem gegen die „Healthy Boy Band“, bestehend aus drei österreichischen Spitzenköchen, an.Nach dem durchgängigen Aufwärtstrend verkleinerte sich das Publikum nun gestern zum ersten Mal wieder. Weiterhin schalteten 1,59 Millionen Zusehende ein, so dass die Quote auf einen hohen Wert von 6,1 Prozent sank. Bei den 0,88 Millionen Umworbenen kamen weiterhin überzeugende 13,3 Prozent Marktanteil zustande. Das Magazinschloss ich mit 0,73 Millionen Interessenten an und erhöhte auf eine starke Sehbeteiligung von 7,2 Prozent. Die 0,23 Millionen Werberelevanten fuhren weiterhing gute 8,5 Prozent ein.Bei Kabel Eins war die Dokusoapin der Vorwoche in eine neue Staffel gestartet. Von zuletzt 0,89 Millionen Zuschauern sank das Interesse auf 0,87 Millionen Fernsehende. Die Quote hielt sich bei einem annehmbaren Wert von 2,8 Prozent konstant. In der Zielgruppe erhöhte sich die Reichweite hingegen von 0,35 auf 0,38 Millionen Menschen. So wuchs auch der Marktanteil von passablen 4,3 auf solide 4,9 Prozent.